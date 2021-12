Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 22 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 22 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), negó rotundamente que se realice un eventual relevo en la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina, el mandatario volvió a respaldar el actuar de Gertz Manero en la Fiscalía, asegurando que “no hay razón” para su destitución: “El presidente está satisfecho con la labor”, recalcó.

Asimismo, el presidente de México Andrés Manuel López Onrador dijo: “Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente y nosotros, presidente, está satisfecho con la labor del fiscal de la república”.

Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 22 de diciembre de 2021

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

AMLO pide cuidarse del COVID-19 en Navidad y Año Nuevo

“Quiero a los Reyes Magos”: AMLO

Afirma AMLO que usuarios de Gas Bienestar dicen que dura más

“Ayer fueron pocos los homicidios” dice AMLO

Pemex prevé finalizar compra de refinería en EU en 2022

López Obrador hizo un llamado a festejar la Navidad y Año Nuevo en familia, pero manteniendo los cuidados para evitar contagios de coronavirus, principalmente ante la variante ómicron. Asimismo, dijo que desea que la gente ya no sufra ni esté triste y que haya mucha felicidad en los hogares.

"Yo lo que deseo que la gente no sufra que nadie esté triste, que nadie sufra que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto.

"Deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aún cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, es muy importante vernos, es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos, por eso es una fecha tan especial esta de fin de año fundamentalmente", dijo.

López Obrador aseguró que no es "tan anti extranjero" y respeta la creencia en Santa Claus, pero le tiene mucho cariño a los Reyes Magos, luego de que aseguró que lo han criticado por supuestamente odiar al personaje navideño.

"Ya ven que dicen que yo no quiero a Santa que soy tan anti extranjero que no quiero a Santa ,me sacaron un muñequito, que parezco Santa aunque le tengo respeto a Santa pero le tengo mucho cariño a los Reyes Magos.

En nuestros pueblos en nuestros tiempos era Melchor, Gaspar y Baltazar", dijo.

Afirma AMLO que usuarios de Gas Bienestar dicen que dura más

El Presidente resaltó que usuarios de cilindros del Gas Bienestar le han comentado que los cilindros duran más tiempo que los de otras marcas, pues aseguró que se busca garantizar que éstos estén realmente llenos.

"Hablando con la gente, me dicen las señoras que les dura más el cilindro, es un dato. O sea que se está garantizando que los cilindros de 20, 30 kilos estén completamente llenos y que tienen más rendimiento, es un dato importante porque no sólo es el precio, sino que estén llenos y les dure más", afirmó.

“Ayer fueron pocos los homicidios” dice AMLO

López Obrador dijo que "ayer no fue un día muy violento" y deseó que durante el fin de año y en 2022 no haya delitos. Destacó que ayer hubo pocos homicidios e indicó que buscará invitar a pocos reporteros a que conozcan el informe diario de la Secretaría de Seguridad.

"Ojalá y el fin de año y lo que viene del próximo año, hacia el futuro, sigamos sin violencia o con poca violencia, ayer fueron pocos los homicidios, esto lo celebramos en las mañanas. La secretaria de Seguridad es la que presenta los reportes de delitos cometidos y asuntos relevantes", comentó.

Maestros y personal de salud recibirán refuerzo de vacuna: AMLO

La vacuna de refuerzo se aplicará a maestros y personal de salud

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se decidió aplicar el refuerzo de la vacuna COVID-19 contra el coronavirus a maestros y personal de salud, tras concluir con la tercera dosis a adultos mayores.

"Lo que puedo decir es que se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya para que el magisterio nacional lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos mayores por razones obvias tenemos que seguir avanzando como se está haciendo en vacunas de refuerzo y personal de salud y maestros", informó.

Pemex prevé finalizar compra de refinería en EU en 2022

El Presidente informó que ayer el gobierno de Estados Unidos autorizó la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, por parte de Pemex a la empresa Shell, lo que consideró un hecho histórico.

En su intervención, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que se prevé finalizar la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, durante las primeras semanas del 2022, con la finalidad de "asegurar una transferencia de control exitosa".

Mencionó que ya se trabaja en asegurar que "todos los aspectos administrativos funcionen de manera adecuada" y en los próximos días, concluirán los actos corporativos y notificaciones para cerrar la operación.

Asimismo, detalló que Hacienda, a través de la Tesorería, tiene reservados ya en este momento casi mil 200 millones de dólares para hacer la compra de la refinería.

Compra de refinería en EU permitirá que combustibles sean de pueblo mexicano, dice director de Pemex.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la compra de la refinería Deer Park es "de la mayor relevancia", debido a que permitirá que los combustibles diésel turbosina sean propiedad del pueblo.

Sobre este tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la aprobación de la compra de la refinería Deer Park, pues consideró que ésta es una muestra de que ambos países tienen una buena relación, así como como confianza y respeto mutuo.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 22 de diciembre de 2021 https://t.co/TJcO0lEYVK — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 22, 2021

