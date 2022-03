Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 2 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este miércoles 2 de marzo en su conferencia mañanera desde CDMX, señaló que aplaudió el discurso en el Capitolio de su homólogo estadounidense, Joe Biden, especialmente lo relacionado al tema migratorio y el control de armas.

"Me pareció adecuado, correcto, oportuno, el mensaje del presidente Biden, especialmente en el control de las armas y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. El compromiso para regular a paisanos y migrantes", dijo.

El presidente de México, Andrés López Obrador agregó que le llamó la atención que Joe Biden relacionara el tema migratorio a lo humanitario, pero también a lo económico. Explicó que esa postura es parte del planteamiento mexicano, en el sentido de ordenar el flujo migratorio y de tener la mano de obra adecuada para crecer económicamente.

Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 2 de marzo de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Juicio a expresidentes

El priista Moreira y el PAN de Coahuila

Nueva denuncia de padres de la Guardería ABC

Conservadurismo en torno a migrantes centroamericanos

Juicio a expresidentes

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador recordó que ha definido ya que no presentará denuncias judiciales contra los expresidentes de México.

Recordó que se hizo una consulta para enjuiciarlos pero no se alcanzaron los votos suficientes para que el ejercicio resultara vinculante.

Sin embargo, dijo estar a favor de una política de no repetición de los crímenes ejercidos por estos exmandatarios.

Durante el sexenio de Felipe Calderón el panista presuntamente declaró la guerra contra el narco desde Michoacán, mientras su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pactaba con el Cártel de Sinaloa, reclamó López Obrador, un asunto del que el exmandatario no ha querido rendir explicaciones.

Durante esos años de violencia perdieron la vida funcionarios y militares, acusó.

"¿Qué no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública, qué no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina (Semar) se dedicara a esa guerra?", interrogó.

Además, cuestionó a Calderón sobre el operativo Rápido y furioso y el entrenamiento de uniformados de la Semar en Estados Unidos.

El priista Moreira y el PAN de Coahuila

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila

En Coahuila, el Partido Acción Nacional (PAN) acusaba a los hermanos Moreira de endeudar a la entidad, recordó el presidente.

Antes de dejar la presidencia de México, la justicia mexicana determinó que no había motivos para acusar al gobernador Humberto Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque fue encarcelado en España, tuvo que ser liberado tras la exoneración operada en su favor por el PAN, apuntó López Obrador.

En torno a estos hechos, molesta la hipocresía y la complicidad de los medios de información, reprochó.

"No sólo encubrieron este crimen (de la Guardería ABC) sino que, con la fuerza del gobierno federal, lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN y ganó el PAN, y utilizaron esta desgracia como propaganda", apuntó.

Además, reprodujo un videomensaje de Moreira contra Calderón donde acusa al expresidente de ser como Victoriano Huerta.

Lo importante es que no se repitan estos horrores, aseveró el presidente, además de atender las causas que originan la violencia.

Nueva denuncia de padres de la Guardería ABC

El presidente dijo que se propuso a los padres de la Guardería ABC presentar nuevas denuncias sobre el caso, que cobró la vida de 49 menores de edad en un refugio a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"No está cerrado el caso, es un expediente abierto", apuntó López Obrador.

Acerca de la liberación de personas inocentes encarceladas o en espera de sentencia durante años, el presidente pidió informes a la Secretaría de Gobernación sobre avances.

Conservadurismo en torno a migrantes centroamericanos

El presidente dijo que es propio del pensamiento conservador acusar que se dé refugio a ucranianos mientras se maltrata a migrantes centroamericanos.

"Quisiéramos apoyar a todos, abrazar a todos, quisiéramos que no hubiesen fronteras, somos del partido de la fraternidad universal", declaró.

Aunque vayan a la iglesia, los conservadores olvidan los mandamientos cristianos de la fraternidad, apuntó López Obrador.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 2 de marzo de 2022. https://t.co/b8H9RPROlX — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 2, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.