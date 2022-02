Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 2 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 2 de febrero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), “absolvió” de cualquier responsabilidad al subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, quien es responsable del manejo de la pandemia de COVID-19.

En Palacio Nacional, el mandatario explicó que en todos los casos el presidente de la República tiene responsabilidad; “puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y consideró que la estrategia contra la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recordó que la estrategia ha consistido en varios puntos, como la propia ayuda de la gente que sabe cuidarse y no hay necesidad de aplicar “toques de queda” como en otros países. Sobre las vacunas, dijo que se hizo todo lo posible para conseguir el biológico y México fue el primero en tenerlas en América Latina y se está en el décimo lugar a nivel mundial.

Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 2 de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Gobierno alerta de fraude en apoyos del Banco del Bienestar

Tianguis del Bienestar han beneficiado a 91 mil 210 familias

AMLO rechaza que México esté en recesión

AMLO prevé que economía de México crezca 5% en 2022, 2023 y 2024

Pregunta de revocación de mandato es muy complicada: AMLO

AMLO anuncia gira por Sonora la próxima semana

Gobierno creará una empresa estatal para explotar litio

Gobierno alerta de fraude en apoyos del Banco del Bienestar

La Federación hizo un llamado a no caer en fraudes relacionados con los apoyos del Banco del Bienestar, pues recordó que las pensiones y créditos se dan sólo a través del gobierno y no de intermediarios. Por ello, pidió a la población no atender llamadas o mensajes que los ofrezcan.

“Si alguien te escribe o te llama para ofrecerte apoyo del Banco del Bienestar es probable que sea un fraude. Pide llamar a un número para acceder a créditos en efectivo por parte del gobierno. Es falso, hay que verificar fuentes oficiales, no se dejen engañar”, explicó.

Tianguis del Bienestar han beneficiado a 91 mil 210 familias

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; dio a conocer que mediante los Tianguis del Bienestar se han beneficiado a 91 mil 210 familias; y se han entregado 3.6 millones de bienes. Recordó que este programa se ha implementado en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y próximamente estará en Chiapas, sobre todo en los municipios más pobres.

“Hasta el día de hoy se han cancelado ocho contratos de renta representando un ahorro de 25 millones de pesos anuales, el objetivo de esta acción es mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Esta acción se suma a los programas sociales que se han administrado en la administración del Presidente”, apuntó.

AMLO rechaza que México esté en recesión

López Obrador negó que el país se encuentre en recesión y, por el contrario, prevé que la economía crezca continúe creciendo. Explicó que su gobierno, más allá de pensar en la economía, debe enfocarse en el bienestar, puesto que el primer concepto se refiere a la acumulación de bienes, más no de distribuirlos.

“No estamos en recesión, porque se creció cinco por ciento dos trimestres abajo, porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo, el crecimiento del año pasado fue de cinco por ciento y no sólo debe verse el dato de crecimiento”, detalló.

AMLO prevé que economía de México crezca 5% en 2022, 2023 y 2024

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que el crecimiento de la economía nacional continuará, por lo que prevé que éste llegue a un cinco por ciento para este año, al igual que para 2023 y 2024. Además, dijo que su idean es que, a pesar de la pandemia, se obtenga en el sexenio un promedio anual de más del dos por ciento.

“Estamos creciendo, ¿este año? Cinco por ciento para que se enojen, los expertos y los especialistas nos están dando cuando mucho 2.5 y yo planteo cinco. Tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. ¡Imagínense un gobernante pesimista! No, cinco y de una vez les digo: cinco para el 23 y cinco para el 24”, remarcó.

Pregunta de revocación de mandato es muy complicada: AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, luego de que la Suprema Corte rechazara acortar la pregunta de revocación de mandato, el Presidente reprochó que se trata de una premisa confusa; por lo que llamó a la población a buscarse “un buen traductor” para entenderla.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces pedirles a todos que busquen un buen traductor, creo que eso se tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo”, dijo.

AMLO anuncia gira por Sonora la próxima semana

AMLO va a inaugurar varias obras públicas en Sonora

La próxima semana, López Obrador realizará una gira por Sonora con el fin de inaugurar varias obras públicas y reunirse con dirigentes de la cierra y las comunidades indígenas. Entre los municipios que visitará se encuentra Hermosillo, Yécora, Obregón y Guaymas.

“Vamos a ir la semana próxima. Vamos a llevara a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa el viernes, de este viernes en ocho en Hermosillo, queríamos hacerlo en Obregón pero no hay vuelo. Y nos vamos a ir a Yécora, a la sierra”, declaró.

Gobierno creará una empresa estatal para explotar litio

Ante los conflictos recientes por la explotación del litio en México, el Presidente anunció la creación de una empresa del Estado para la explotación del recurso, pues aseguró que se trata de “un mineral estratégico y es de la nación”.

En este sentido, aprovechó para quejarse de los organismos autónomos de energía. “Vamos a crear una empresa de México, de la nación para el litio, no queremos además ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos; México, nuestra soberanía no es nada más de que se tiene una concesión de minería”, dijo.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 2 de febrero de 2022. https://t.co/vhMJtwppYq — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 2, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.