Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 19 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 19 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que pese al incremento en los contagios de COVID-19 son más de 18 millones de estudiantes que han regresado a clases presenciales.

Agregó que actualmente suman 187 mil 832 las escuelas abiertas y 259 centros educativos cerrados. "Si no tienen síntomas los alumnos hay que llevarlos a la escuela. Ojalá sigamos participando con las clases presenciales, ya celebró que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance".

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, refirió que es importante la convivencia de los niños, eso no se puede sustituir con un aparato electrónico. "tenemos que avanzar, no podemos decir 'el contagio es terrible ahora, y cerremos las escuelas'. Estamos pendientes, no hemos tenido problemas mayores de salud, sobre todo en los niños ni en los adolescentes".

Se busca acuerdo con empresas carreteras para que hagan “una rebaja” : AMLO

López Obrador anunció que su gobierno logró una cuerdo con las empresas encargadas del mantenimiento de carreteras para que reduzcan el cobro en los contratos realizados con la Federación. Señaló que los ahorros de esta negociación se usarán para construir caminos en la montaña de Guerrero.

“Vamos a tener una reunión y nos vamos a ahorrar como mil millones porque se logró un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para dar mantenimiento a carreteras. Hay una rebaja y ese dinero lo vamos a utilizar, van a ser como 3 mil millones que vamos a utilizar para la montaña de Guerrero”, declaró.

AMLO: Relación entre México y España está bien

El jefe del Ejecutivo federal indicó que la relación entre su gobierno y el de España está en buenas relaciones y, aunque han habido discrepancias y las siguen habiendo, se trata de naciones libres y democráticas. Además, rechazó que este debate pueda culminar en el rechazo de la nominación de Quirino Ordaz como embajador de México en ese país.

“Claro, nuestros adversarios quisieran que hubiera pleito con el gobierno español, pero no, están bien las relaciones. Hubo discrepancias, las sigue habiendo, porque se trata de naciones libre y soberanas, y sobre todo porque no aceptaron ofrecer una disculpa para iniciar una etapa nueva”, dijo.

Tren Maya podría operar a finales del 2023

Tren Maya registra importantes avances

El gobierno federal busca avanzar en el proyecto del Tren Maya de forma que pueda operar antes del final del sexenio, apuntó Andrés Manuel López Obrador.

La expectativa es que opere desde finales de 2023, adelantó. Se empezarán a recibir trenes en julio de ese mismo año.El mandatario reconoció complicaciones en el tramo de la vía que corre de Cancún a Tulum, por el tráfico carretero entre ambos puntos turísticos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las cuatro empresas involucradas en la obra, están comprometidas a cumplir con los tiempos.

AMLO califica a Zedillo y Calderón de inmorales

El expresidente Ernesto Zedillo es inmoral al cobrar una pensión al Banco de México (Banxico) y participar en una empresa de ferrocarriles estadounidense, acusó López Obrador.

Ahora existe un marco legal para evitar esas circunstancias, aseveró, pero antes no había impedimentos legales para esta situación.

Zedillo no sólo privatizó vías férreas mexicanas sino que también rescató a la banca privada con dinero público, mediante el llamado Fobaproa.

Tras rescatar a Banamex, el expresidente se fue a trabajar a Citigroup, lamentó López Obrador y dijo que lo mismo hizo Felipe Calderón, quien al terminar su mandato federal trabajó para la española Iberdrola.

Esta situación ha generado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no opere en Nuevo León, sostuvo, sino que esa entidad recibe su energía de la firma española.

