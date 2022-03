Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 16 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este miércoles 16 de marzo en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” es un asunto del estado de Nuevo León, y aseguró que es un caso que no está vinculado con el gobierno federal.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo enfatizó que no le gustó el trato que se le dio a la detención del ex gobernador de Nuevo León, sobre todo con la toma fotográfica donde se ve a Rodríguez Calderón encarcelado. “Como son asuntos importantes se tiene que informar bien. Lo que no me gustó porque atenta la dignidad de las personas fueron las fotos que le tomaron, eso no”, dijo AMLO.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recomendó que no se use la ley para venganzas y al mismo tiempo sugirió que no haya impunidad de posibles delitos. Agregó que no le gustó la difusión de las fotografías del "bronco" en la cárcel y deseó que ese tipo de exhibición no se repita.

Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 16 de marzo de febrero de 2022

AMLO compartió su testamento político

AMLO compartió su testamento político

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador compartió que su testamento político no se conforma de bienes materiales porque no le importa el dinero.

El mandatario mexicano se dijo seguidor del pacifista ruso León Tolstói en su desafán ante los bienes materiales.

"Ya lo que tenía lo entregué a mis hijos, la casa de Palenque, el terreno es de los cuatro hijos y no tengo otros bienes", aseveró.

Sostuvo, además, que su libro A la mitad del camino se ha vendido muy bien y le generará regalías por 3 millones de pesos. Dijo que se han vendido más de 200.000 ejemplares.

El resto de su testamento político se conforma de sus inspiraciones políticas, derivadas de Francisco Villa, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Benito Juárez y otros políticos mexicanos, apuntó.

Ante la intervención de corazón que se le hizo a finales de 2021, sostuvo que agregó a su testamento político una recomendación sucesoria en caso de que él muriera, para evitar la ingobernabilidad.

Reitera AMLO críticas al INE

El presidente criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) tras considerar que entorpece el proceso de revocación de mandato.

Además, dijo que llegó a la presidencia del país para defender la democracia.

"Que de manera libre, de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio decidamos en forma pacífica", apuntó.

López Obrador acusó al INE de esconder las casillas para la revocación de mandato y los urgió a reunirse para definir su localización.

Trascendencia mundial de la llamada Casa Gris

El caso de un posible conflicto de intereses entre el hijo del presidente y la petrolera Baker Hughes alcanzó resonancia internacional, lamentó López Obrador.

Si se hubieran entregado contratos millonarios a cambio de una simple renta, se habría desaprovechado un posible acto de corrupción más jugoso, criticó con sarcasmo el mandatario.

Acusa AMLO a Sandra Cuevas de mentir sobre desaparición de periodistas

La alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha mentido al aseverar que la presidencia de México ordena desaparecer a periodistas, aseveró López Obrador.

El mandatario exhibió un video donde Cuevas sostiene que tanto López Obrador como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desaparecen periodistas para silenciarlos.

Además, ironizó sobre una posible candidatura del comediante Chumel Torres como representante de la oposición conservadora. Calificó a Torres de ideólogo del grupo conservador ante la falta de vigencia del historiador Enrique Krauze.

Reunión de periodistas en San Cristóbal de Las Casas

Urge protección a comunicadores demandan periodistas

El periodista Rodolfo Montes recordó en la conferencia matutina un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del que derivó un resolutivo con demandas en la protección de comunicadores.

El presidente descartó estar involucrado en la organización del evento y aseguró que no tiene nada que ocultar, ante acusaciones de que había sido una conversación fabricada para despresurizar el descontento ante la violencia contra periodistas.

Es importante deslindar responsabilidades en el asesinato de periodistas, dijo el mandatario, porque de otro modo el Parlamento Europeo y otros actores utilizan el caso para golpear al gobierno federal, sostuvo.

Condolencias por el asesinato de periodista en Zitácuaro

El presidente expresó sus condolencias por el asesinato de un periodista en Zitácuaro, Michoacán, perpetrado este martes 15 de marzo.

Sostuvo que los periodistas no están siendo asesinados por el Estado mexicano y adelantó que se rendirá un informe sobre todos los casos registrados en lo que va del 2022.

En tiempos de Felipe Calderón no había mecanismos de protección a periodistas, tipificación del feminicidio ni planes de búsqueda de desaparecidos, comparó López Obrador.

"Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas", sostuvo.

El mandatario envió un abrazo a los familiares y amigos de la víctima, director del medio Monitor Michoacán.

