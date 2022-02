Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 16 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 16 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que un particular debe transparentar sus ingresos si estos tienen que ver con el presupuesto y los bienes públicos.

"Que la gente tenga información, ¿por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen que ellos son privados, no, si sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, es un oficio público", explicó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que si estos particulares transparentan sus ingresos se contribuye a la vida democrática del país."Para entender bien qué está sucediendo componendas y complicidades son los que vienen dominando y haciendo negocios y viviendo al amparo del poder público", afirmó.

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 15 de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Reducir gastos del Instituto Nacional Electoral

La reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión buscará que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ejerza gastos excesivos, evitar que sus consejeros actúen por consigna, además de evitar los fraudes electorales, declaró López Obrador.

El mandatario criticó el análisis de The Economist sobre el estado de la democracia en México, que califica al país como un régimen híbrido.

El medio inglés responsabiliza a la presidencia del estado de la democracia en el país, cuando el INE es un ente autónomo, reviró López Obrador.



Espionaje en el Banco de México

Una reportera informó que hay un exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Banco de México, a lo que el presidente contestó que la entidad financiera debe investigar el caso porque es un órgano autónomo.

La autonomía no debe resultar en impunidad, dijo el presidente y señaló que lo mismo pasa en el caso de los periodistas famosos, pues juegan un papel en defensa de intereses creados.

Así, la ciudadanía debe saber quiénes son los dueños de medios como The New York Times, Washington Post y Financial Times, consideró López Obrador.

"Tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente, en México, cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno", declaró.

Por eso es importante que las empresas de medios revelen cuánto ganan periodistas como Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola, sintetizó.

Estos comunicadores, dijo, son diferentes de los periodistas que andan a ras de tierra buscando la nota y arriesgando su vida.

No se va perseguir a ningún comunicador : AMLO

AMLO asegura que en su gobierno no hay censura

Ayer se corrió el rumor de que Ciro Gómez Leyva dejaba su programa en Grupo Imagen, información que fue asociada con un ejercicio de censura desde la presidencia, recordó el presidente y aseveró que no va a perseguir a ningún comunicador.

Indicó, por ejemplo, que el comunicador Carlos Alazraki insulta al movimiento de la cuarta transformación sin que por eso se le persiga o censure.

El mandatario señaló que hay relaciones de complicidad con medios como Latinus y negocios como la adquisición de medicinas, además de políticos como Roberto Madrazo, quien fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Loret de Mola debe dar a conocer su riqueza

El presidente recordó que Televisa desconoció el pago de recursos millonarios al comunicador Carlos Loret de Mola, sin embargo destacó que el pago existe de manos de una empresa que adquirió radio a la firma de Emilio Azcárraga.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador reiteró su solicitud de que el Instituto de Transparencia permita dar a conocer la riqueza de Loret de Mola.

"Porque están inmensamente ricos. Pero imagínense qué caras duras tener todos estos bienes, medrar con el noble oficio del periodismo y erigirse en jueces y calumniar, destruir", consideró el mandatario.

Esta vinculación entre la prensa y el poder político, dijo, no es exclusiva de México, sino que sucede en todo el mundo.

