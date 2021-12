Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 28 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 28 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que la edad de jubilación para los trabajadores de Pemex no cambiará e incluso en el proceso de basificación para estos, las plazas se darán al personal con mayor antigüedad laboral.

"Se basificarán a trabajadores transitorios, a empleados con bases y las plazas que se entreguen a transitorios de mayor antigüedad porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados, eso se termina y será de acuerdo a la antigüedad", dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agregó: "No se modificará la edad jubilatoria e incluso los dirigentes, que ya no están, nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones a los dirigentes podían ellos autorizar que aumentara la edad de jubilación y les dijimos no".

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 28 de diciembre de 2021

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

México no considera vacunar contra COVID-19 a menores de 15 años: SSa

CdMx, ciudad donde más se usa cubrebocas: AMLO

Pemex recuperará proyecto de gas natural en Campo Lakach

Producción de Pemex se va a refinar en México en 2023 y 2024

Vacunación de refuerzo para el personal educativo será en 2022

México no considera vacunar contra COVID-19 a menores de 15 años: SSa

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado vacunar contra COVID-19 a todos los menores de edad y México no considera aplicar la dosis a menores de 15 años.

A decir de él, la OMS "repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado a que se priorice con el esquema de personas adultas en países con baja vacunación y la lógica es de salud pública".

"Esto es un problema mundial, en la medida de que haya porcentajes de población no cubiertas afectará a los países, el mensaje de la OMS sigue siendo que debemos priorizar el acceso para las vacunas con baja cobertura de vacunación y esto es principalmente a la población adulta", reiteró.

CdMx, ciudad donde más se usa cubrebocas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Ciudad de México "es de las ciudades del mundo en donde más se usa el cubrebocas y de ahí no se puede decir que sea por el Presidente, para que vean lo grande que es y grandioso que es nuestro pueblo".

"La gente, el que los adultos mayores hayan sido cuidados en sus casas por sus hijas, hijos y familiares, como los cuidaron porque había gente mayor. Acuérdense que cuando empezó la pandemia, aquí a los adultos mayores no se les envía o lleva a los asilos; se quedan en nuestras casas, eso no pasa con todo respeto, en Europa y Canadá", comentó

Pemex recuperará proyecto de gas natural en Campo Lakach

El director general de Pemex informó que como parte de las tareas que permitirán tener autosuficiencia energética, se prevé la recuperación del proyecto de explotación de gas natural en Campo Lakach suspendido en agosto de 2016.

El Campo Lakach es un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas en el Golfo de México. La perforación de 8 pozos se inició en 2006 con la intención de recuperar 938 miles de millones de pies cúbicos de gas (400 millones de pies cúbicos diarios de gas diarios) En el proyecto se han invertido mil 390 millones de dólares y la suspensión implica un costo de 900 mil dólares mensuales.

Producción de Pemex se va a refinar en México en 2023 y 2024

México tendrá autosuficiencia energética en 2023

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó las tareas que permitirán tener autosuficiencia energética y que precios de combustibles no suban en términos reales. Informó que en 2023 y 2024 "prácticamente toda la producción de Pemex se va a refinar porque entrará en operación la refinería de Dos Bocas, de manera que el 100 del crudo mexicano se va a refinar en México para garantizar el abasto de combustible".

El funcionario comentó que "las reservas vinieron disminuyendo desde 2012 a 7.7 miles de millones barriles en 2018 y esperamos que para 2024 sea de 7.1 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente". Asimismo, dijo, la producción de hidrocarburos en noviembre de 2018 era de 1.7 millones de barriles diarios y se prevé alcanzar en 2024 los 2 millones de barriles".

Romero Oropeza, indicó que se están procesando 714 mil barriles y explorando un millón 19 mil barriles; "para el año entrante ya estaremos procesando 1.5 millones de barriles en nuestras refinerías, esto por la entrada de Deer Park y solo exportaremos 400 mil barriles".

Vacunación de refuerzo para el personal educativo será en 2022

Será el siguiente año cuando se dé inicio a la vacunación anticovid de refuerzo para el personal educativo, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. "La programación para personal educativo arranca a inicio del año.

El plan nacional de vacunación atiende a uno de los tres ejes de priorización que es el personal de educación", señaló.

Hugo López-Gatell aseguró que ante una posible cuarta ola de covid derivada de la variante omicrón, "se verían más casos, pero menos hospitalizaciones" por el efecto de la vacunación, ya que a decir de él, "en cualquier parte del mundo las medidas de prevención es la misma; sigue siendo la epidemia de COVID".

#ConferenciaPresidente | Martes 28 de diciembre de 2021. https://t.co/GTiOuECNdO — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 28, 2021

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.