Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 22 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este martes 22 de marzo en su conferencia mañanera desde CDMX, adelantó que les recomendará que aprovechen el desarrollo del país. Además, les recordará que no han cambiado las reglas para cambiar, por decreto, las utilidades que tiene por el cobro de comisiones.

"Les voy a decir que hay condiciones para la inversión nacional y extranjera. La actividad bancaria ha tenido buenas ganancias. Ósea, hay un buen ambiente para la inversión, las finanzas, para el desarrollo del país. Eso se debe aprovechar", dijo.

El presidente de México, AMLO explicó que hay estabilidad macroeconomía y confianza a la inversión nacional y extranjera, pues aseguró que llevaba mucho tiempo que no se tenía una moneda estable, no hay depreciación, no aumentó la deuda. Agregó que el país se ha recuperado pronto de la pandemia y la economía sigue creciendo, así como las remesas.

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 22 de marzo de febrero de 2022

Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 22 de marzo de 2022

AMLO: México no está solicitando apoyo militar de EU

AIFA fue construido pese a pronósticos de sus críticos, dice el presidente

Gobierno de México busca la autosuficiencia energética en el país

La salud no está relacionada con temas políticos.

AMLO: México no está solicitando apoyo militar de EU

México no está solicitando apoyo militar de EU, pues ya no son tiempos del Plan Mérida, asegura el presidente mexicano.

La situación de seguridad en Nuevo Laredo ya está bajo control, sostiene el mandatario mexicano.

Andrés Manuel López Obrador indicó que habló sobre varios temas migratorios con el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas.

Ordenar el flujo migratorio en invertir para el desarrollo de Centro y Sudamérica son parte de las propuestas que México ha defendido ante EU para atender el tema migratorio, recuerda el titular del Poder Ejecutivo.

AIFA fue construido pese a pronósticos de sus críticos, dice el presidente

Los honores al general Felipe Ángeles no es un tema jurídico, sino una reivindicación histórica

Recuerda López Obrador que cuando inauguró los segundos pisos del Periférico, en la Ciudad de México, recibió críticas y ataques similares a los que recibió por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Presume el titular del Poder Ejecutivo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue construido a pesar de los pronósticos de sus críticos que aseguraban que no estaría listo.

Critica el presidente de México las notas que se enfocaron en criticar la venta de tlayudas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues implica un desconocimiento de la cultura mexicana.

Considera Andrés Manuel López Obrador que la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no fue cubierto por la prensa como un hecho histórico, como lo hubieran hecho en el antiguo régimen, y se enfocaron en evidenciar su clasismo.

Gobierno de México busca la autosuficiencia energética en el país

Destaca el mandatario mexicano que la refinería de Deer Park forma parte de una estrategia para reactivar refinerías en México.

Se encuentran en capacitación los técnicos y encargados de las refinerías con el fin de que el próximo año se logre la autosuficiencia energética en el país, aseguró López Obrador.

Cuando inicia la política neoliberal se abandona la política hidráulica y varias zonas fueron desatendidas, y entre los proyectos que se abandonan está la recuperación del lago de Texcoco, asevera el titular del Poder Ejecutivo.

“Tenemos que recordar la lucha del pueblo de Texcoco, de Atenco, para defender sus tierras", sostiene el presidente de México.

La salud no está relacionada con temas políticos

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente dijo que la salud no está relacionada con temas políticos, sino con temas de derechos humanos, al anunciar que se seguirá adelante con el plan para que Birmex produzca vacunas Sputnik.

Con abrazos y no con balazos es como México está saliendo adelante, reitera el presidente de México.

Se investiga caso de Martha Érika Alonso

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre el accidente aéreo en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, en un vehículo que presuntamente está vinculado con redes de trata en Quintana Roo.

El titular del Poder Ejecutivo invita a interponer denuncias ante las autoridades correspondientes cuando se detectan actos delictivos.

#ConferenciaPresidente | Martes 22 de marzo de 2022. https://t.co/31JYNyQCIe — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 22, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.