Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 18 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 18 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que la economía del país sigue creciendo, aun con aumento de casos de ómicron.

Al reiterar que “ya pasó lo peor”, el presidente confió en que la economía de México va a seguir creciendo, pese al aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron. Señaló que los reportes positivos en la venta de combustible son un buen indicador de que el país se recuperará como no se había visto antes.

“Aun con esta nueva variante y sus efectos, la economía mexicana sigue creciendo. Estamos optimistas y pensamos que ya se pasó lo peor y que vamos a seguir creciendo y que se van a seguir creando empleos y seguir garantizando bienestar a todos”, puntualizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtiera a los ex gobernadores y políticos que fueron nominados para ser cónsules y embajadores, que podrían ser expulsados del partido si aceptan cargos en la SRE; el mandatario sostuvo que se trata de un comentario muy rudo; “se me hace poco político”, dijo.

“Se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. Se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén como representantes no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante”, detalló.

Luego de que se dieran a conocer más de 10 designaciones de cónsules, embajadores y demás puestos en el servicio exterior mexicano, el Presidente defendió las decisiones y las personalidades que ocuparán los cargos.

Aseguró que su gobierno tiene buena opinión de todos los candidatos, y descartó que haya conflicto por ser de diferentes partidos.

“Se dieron a conocer nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero. Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento, todos para nosotros son hombres y mujeres que merecen respeto y representarnos”, destacó.

Con el fin de facilitar viajes al extranjero y restablecer el flujo comercial, México realizará un ensayo clínico junto con Estados Unidos para utilizar dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna como refuerzo para todo tipo de esquemas, informó Ebrard.

“En materia de ensayos clínicos vamos a hacer uno con Estados Unidos para para evaluar Moderna para dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación, con el que se facilitarían los viajes a Estados Unidos y el comercio”, explicó.

México contará con pastillas para atender el COVID-19

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que México se convirtió en el primer país en América Latina en aprobar las pastillas para tratar covid-19 desarrolladas por Pfizer y Merck; “tenemos posibilidad de adquirirlas primero”, apuntó.

“Ya se mencionó la aprobación de los medicamentos, somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos, por lo tanto vamos a poder tenerlos primeros en México”, resaltó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que a pesar de que los casos de la variante ómicron han aumentado exponencialmente, la cifra de estos es 10 veces mayor al de hospitalizaciones y muertes por covid-19. Señaló que esto demuestra la importancia de seguir aplicando los biológicos.

“Vean el enorme contraste entre los casos y hospitalizaciones y defunciones. Los casos son 10 veces mayor a las hospitalizaciones y defunciones, es una diferencia sustancial, crecen rápidamente pero hospitalizaciones no. No es particular del país, ocurre donde Ómicron es la variante predominante”, dijo.

