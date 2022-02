Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 15 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 15 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, agradeció a sus hijos que sigan resistiendo a los ataques en su contra desde que han sido niños.

“Ellos saben que esto. Me da mucho orgullo que resistan; se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente”.

Asimismo, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador señalo: “Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno Alponte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”.

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 15 de febrero de 2022

Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 15 de febrero de 2022

Distribución de más de 600 millones de medicamentos

Situación de las escuelas ante la pandemia

Ocho millones de dosis disponibles

Krauze criticó fallecimientos en México por COVID-19

Cofece, el litio y la privatización

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) forma parte de los organismos creados durante el neoliberalismo para fomentar la privatización de bienes públicos, acusó el mandatario.

La Cofece, sin informar al ejecutivo, autorizó dejar en manos de una empresa china una mina de litio en el país, reclamó el mandatario.

Estos organismos están subordinados a intereses privados, acusó, mientras el país adolece de recursos básicos, como el acceso a internet en todo el país.

Desaparecer estos organismos no sólo generaría ahorros públicos sino que fortalecería las funciones del Estado, dijo y consideró que hace falta una reforma administrativa en el país.

Krauze criticó fallecimientos en México por COVID-19

El presidente señaló al intelectual Enrique Krauze por insinuar que México se sumiría en un duelo colectivo por un mal manejo de la pandemia, que generó varios fallecimientos.

"El señor Krauze es como el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos, director de la revista Letras Libres y tenía mucha relación con los gobiernos anteriores, se le compraban sus revistas, como 10.000 revistas les compraba el gobierno, mensuales, sí, y libros. Es un empresario, pero también con fama de intelectual, de historiador", criticó el presidente.

López Obrador ironizó en torno al historiador al asegurar que sostuvo que el gobierno de Díaz Ordaz asesinó a más personas que el régimen de Porfirio Díaz, una afirmación insostenible, dijo.

Porfirio Díaz mandó a asesinar a 15.000 indios yaquis, recordó el mandatario.El mandatario calificó a Krauze como "el mesías del conservadurismo".

Ocho millones de dosis disponibles

En los almacenes del país hay disponibles más de 8 millones de dosis de vacunas, informó el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla.

Las rutas aéreas contemplan atender a Tabasco y a Baja California Sur, Sonora y Baja California, indicó el uniformado. Por vía terrestre se tiene contemplado dispersar más de 2,6 millones de dosis de antígeno, agregó.

El presidente López Obrador recordó que México ocupa una posición favorable en la aplicación de vacunas a nivel mundial. El país, destacó, está en la novena posición planetaria por la inoculación de antígeno.

Situación de las escuelas ante la pandemia

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, indicó que casi 200.000 escuelas operan con normalidad, con más de 19 millones de alumnos y más de 1,6 millones de profesores activos.

Padres de familia, maestros, autoridades y alumnos se han mostrado dispuestos a regresar a clases presenciales, celebró Gómez.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseveró que Astra Zeneca enviará a México un cargamento de millones de dosis en los próximos días, además de que se fortalece la vacunación en los 50 consulados del país en Estados Unidos.

El canciller recordó que México tiene una importante relación con Corea del Sur y Singapur en materia de adquisición de medicinas.

Dominica y San Vicente y las Granadinas recibirán donaciones de vacunas fabricadas en México, apuntó.

Vacunación contra el coronavirus al 90%

Sólo 30% de las camas dedicadas al coronavirus están ocupadas en el país

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que se registró la tercera semana de reducción de contagios de COVID-19, con disminuciones por arriba del 40%.

Sólo 30% de las camas dedicadas al coronavirus están ocupadas en el país, señaló el funcionario. Sólo 0,12% de las escuelas en el país han tenido afectaciones por el coronavirus, sostuvo López-Gatell.

Vacunarse reduce en más del 95% la probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por COVID-19, reiteró el subsecretario. Se han aplicado más de 170 millones de dosis para 84 millones de personas, agregó.

Distribución de más de 600 millones de medicamentos

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, presentó el reporte de adquisición de medicinas.

Entre febrero y marzo México recibirá más de 137 millones de medicinas para el abasto en el primer semestre del sistema de salud, indicó el funcionario.

