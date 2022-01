Resumen de la Mañanera de AMLO, martes 11 de enero de 2022

Adán Augusto López, titular de Segob, encabezó de este martes 11 de enero la conferencia mañanera en ausencia de AMLO desde Ciudad de México (CDMX), sin embargo a través de un videomensaje el presidente de la República dijo está ronco, afónico, pero bien, y pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos COVID-19.

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes, estoy ronco, afónico, pero bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, indicó en su mensaje transmitido en la mañanera de este martes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agregó: “ No nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado, de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, dijo. Luego se midió la temperatura, la cual dio como resultados: 36.1 y así -explicó- ha estado y sin calentura. El resultado de la oxigenación fue 96.

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 11 de enero de 2022

AMLO mandó en video un mensaje sobre su estado de salud

AMLO podría volver a actividades próxima semana

Mitad de los adultos mayores ya tiene refuerzo de vacuna anticovid: Ssa

Ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante, dice López-Gatell

Ómicron no genera daño en pulmones: López-Gatell

Panorama de la pandemia en el ámbito escolar

AMLO podría volver a actividades próxima semana

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, estimó que López Obrador podría regresar a sus actividades presenciales el lunes de la próxima semana, pues argumentó que el proceso de contagio se ha reducido debido a la vacunación.

“Tenemos y seguiré teniendo como siempre comunicación directa con él para, precisamente, si hubiera una pregunta o inquietud. Esperamos que para la próxima semana (vuelva) y si él está en condiciones de hablar, para no molestar este tejido adelante, es lo que puedo decir”, comentó.

Mitad de los adultos mayores ya tiene refuerzo de vacuna anticovid: Ssa

En cuanto al programa de vacunación de refuerzo para la población, el subsecretario de Salud dio a conocer que se tiene un avance del 51 por ciento en adultos mayores, a la vez que hizo un llamado para aplicarse la siguiente dosis y seguirse protegiendo. Recordó que hay otros grupos que también están recibiendo el biológico.

“Esta es una actualización de como han avanzado los refuerzos hace varias semanas, tenemos el 51 por ciento, la mitad de las personas adultas mayores ya tienen su refuerzo. Hacemos un llamado al personal de salud para que acudan, si por edad ya les corresponde, con mayor razón”, dijo.

Ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante, dice López-Gatell

La presencia de contagios de la variante Ómicron va creciendo en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud resaltó que, a pesar de que ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante en México, superando a Delta, las muertes derivadas de ésta no han aumentado. Explicó que pese a que la curva de casos ha subido, sólo unos pocos acabarán en el hospital, la cual es una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados.

“La variante ómicron, que se está convirtiendo en la variante preponderante en México, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por que se ha separado la relativa ocurrencia de casos con la lenta de hospitalizaciones”, apuntó.

Ómicron no genera daño en pulmones: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la variante de COVID-19 Ómicron tiene menor probabilidad de provocar daño en los pulmones, pues a pesar del aumento de contagios, se contempla como un catarro común.

“Ómicron tiene un predominio por vía respiratoria alta, pero afortunadamente esto es una circunstancia de la biología de la variante, tiene menor proporción de daño en los pulmones. El cuadro clínico, la expresión, la enfermedad por ómicron, es más parecida al catarro común”, dijo.

Panorama de la pandemia en el ámbito escolar

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, recordó que la vacuna para personal educativo contempla al sector público y privado, a docentes, administrativos y trabajadores de la educación en general.

Más de 2,6 millones de personas involucradas en la educación recibirán un refuerzo de Moderna, detalló la titular de la SEP.

Los trabajadores de la educación presentarán documentación que los acredite como integrantes de instituciones educativos para recibir el antígeno, indicó Gómez.

La secretaria federal reconoció que el regreso a clases ha sido complejo, pero agradeció el esfuerzo de la comunidad para hacerlo posible.

Durante la conferencia de prensa, el presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a la nación reportando su buen estado de salud tras haber confirmado su contagio de #Covid19.



Le deseamos pronta recuperación y nuestros mejores deseos.#FuerzaPresidente pic.twitter.com/UE33b2IAQU — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 11, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.