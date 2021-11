Resumen de la Mañanera de AMLO, lunes 29 de noviembre de 2021

Durante una gira de trabajo por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 29 de noviembre en su conferencia mañanera, aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar los posibles casos de la nueva variante del virus del COVID-19, Ómicron, que aún no se presenta en el país.

Dijo, que hasta el momento “no hay motivos para preocuparnos” ; aunque hay mucha información del tema que circula en los medios de comunicación “no debemos espantarnos”, y afirmó que México estaría preparado para todo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el mandatario reitero que: "Estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes, no debemos de espantarnos porque hay bastante información no confirmada". Recientemente dijo que hay que seguir usando el cubrebocas.

Temas de la Mañanera de AMLO, lunes 29 de noviembre de 2021

El presidente abordó interesantes temas en la conferencia de prensa matutina

AMLO pide renovación de instituciones

AMLO reconoce a grupos conservadores por actuar pacíficamente

Los delitos de alto impacto van a la baja en Oaxaca: Sedena

Gobernador de Oaxaca agradece apoyo de AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que un grupo de académicos conservadores han provocado que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se ha derechizado como la UNAM, pues no han apoyado al país en los momentos de saqueo económico.

“ Aunque no les guste, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento. Es de dominio público, no estuviera a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México”, acusó.

AMLO presume encuesta que revela aprobación de su gestión

Sobre la conformación de un bloque opositor para las elecciones presidenciales del 2024, el jefe del Ejecutivo federal reconoció a la oposición por manifestarse pacíficamente y no mostrar sus desacuerdos con la violencia.

Aunque admitió que hay algunos que han llegado a insultarlo, pero aunque se hagan alianzas y se congreguen, le han hecho a su gobierno “lo que el viento a Juárez”. “Se han portado muy bien los conservadores. Han estado ejerciendo su derecho disentir, agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos”, detalló.

Los delitos de alto impacto van a la baja en Oaxaca: Sedena

Durante su intervención en la conferencia de prensa mañanera, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que todos los delitos de alto impacto en Oaxaca tienen una tendencia a la baja.

Sostuvo que se trata del resultado de un trabajo conjunto y de las mesas de seguridad. “La incidencia delictiva, todos los delitos que vamos a citar ven en la lámina secuestro, robo, extorsión, homicidios, trata, robo a casa, transporte y considerando el total de delitos, todos tienen tendencia a la baja”

Gobernador de Oaxaca agradece apoyo de AMLO

Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, agradeció al mandatario por apoyar el desarrollo y crecimiento del estado mediante la construcción de obras como el corredor Interoceánico, carreteras y la renovación del Itsmo; “hoy somos protagonistas gracias a usted”, dijo.

“Había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas y hoy se hace en un ánimo de júbilo, pasamos a proyectos que están llamados a ser el motor de crecimiento de México. Estamos viendo que se están convirtiendo en realidad proyectos que llevaban más de 100 años esperando”, apuntó.

