Resumen de la Mañanera de AMLO, lunes 27 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 27 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deben resolver las denuncias que el Poder Legislativo ha puesto contra a los consejeros del INE que se opusieron a la realización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Además, dijo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se opusieron a la consulta "cometieron un error" y actuaron de manera "antidemocrática".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que incluso, ese tipo de denuncias se podrían usar como pretextos para que "no se cumpla con la responsabilidad" que tiene el INE, de realizar la consulta de revocación de mandato.

Temas de la Mañanera de AMLO, lunes 27 de diciembre de 2021

No hubo incidentes mayores en Navidad: AMLO

Ómicron en México

AMLO defiende adquisición de Deer Park

En enero se cierra compra de refinería Deer Park

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, son pocos los casos de contagios de esta variante en el país, dijo López Obrador, además de que no han aumentado los fallecimientos.

El mandatario recordó que en la navidad pasada se tuvo un 95% de ocupación hospitalaria, un escenario muy distinto al actual.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México hay mucha gente recorriendo las calles y disfrutando de las actividades culturales del Zócalo, destacó, pero de todas maneras hay que cuidarse y no descartar anomalías.

AMLO defiende adquisición de Deer Park

El Presidente defendió la compra de la refinería Deer Park, luego de que se ha cuestionado mantener el uso de combustibles fósiles ante el impulso de los autos eléctricos, pues considera que otra de las realidades es que "no se ha avanzado lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías" .

"¿Qué está pasando?, que hay una demora en que la creación de las energías alternativas, por ejemplo, los carros electrónicos es muy importante, ya los hay pero llevará más tiempo, la automatización lo mismo, los autos que no requieren conductor es lo mismo de la robótica, desde cuando nos dicen que ya no se va a contratar mano de obra, pues resulta que no", dijo.

En enero se cierra compra de refinería Deer Park

Hay recursos para liquidar la compra de la refinería Deer Park

El Presidente aseguró que en enero se cerrará la compra de la refinería Deer Park, en Estados Unidos, pues afirmó que se cuentan con los recursos suficientes para liquidar por el ahorro que se generó el año pasado.

"Están dos opciones, liquidar deuda, se tienen los recursos para eso, reserva del presupuesto, por ahorro del año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería. "Sí esa deuda se contrajo a intereses bajos, nosotros debemos pagar a intereses altos, Hacienda optaría en pagar en el tiempo que se contrajo, todo depende. Yo sí puedo decir es que en enero se liquida, en enero se cierra la operación", indicó.

No hubo incidentes mayores en Navidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los festejos de Nochebuena y Navidad transcurrieron con tranquilidad, ya que no hubo cosas excepcionales o graves que lamentar.

"Lo que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, mucha paz, no hubo hechos lamentables, graves, desgraciadamente hubo delitos que se cometen, pero no hubo cosas excepcionales, así, graves que lamentar, pasó bien la Nochebuena, la Navidad", dijo en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Lunes 27 de diciembre de 2021. https://t.co/s6dVfiL2ZL — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 27, 2021

