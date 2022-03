Resumen de la Mañanera de AMLO, lunes 21 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este lunes 21 de marzo en su conferencia mañanera desde Edomex, dijo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) opera al 100 por ciento, por lo que expresó "misión cumplida", minutos antes de que inaugurar la obra en Santa Lucía.

Desde las nuevas instalaciones, el mandatario sostuvo que están completamente terminadas las obras y en el AIFA pueden despegar y arribar aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar. "Es cuestión de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga se tiene más avance", expresó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ya se puede llegar a las instalaciones del nuevo aeropuerto de cualquier parte de la ciudad de México y se espera la llegada de millones de personas. Ante las críticas de la lejanía del aeropuerto, el presidente de la República respondió que la mayoría de los aeropuertos de las principales ciudades del mundo están en las afueras.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, menciona una “situación inestable con altas y bajas” en el mercado de los combustibles. Indica que esta semana hay 100% de incentivo fiscal en los precios de los combustibles y no se va a pagar el IEPS.

"Soriana no quiere volver a los precios bajos", dice el titular de Profeco al presentar “quién es quién en los precios de la canasta básica”.

AIFA tiene 125 posiciones para aeronaves

El general Gustavo Vallejo, encargado de la construcción del AIFA, destaca el complejo para movilizar a 20 millones de pasajeros anualmente en la terminal.

El general Vallejo destaca “tomógrafos computarizados”, sin necesidad de quitarse sus artículos personales, en el proceso de revisión en el AIFA.

El general encargado de la construcción del AIFA destaca qué hay más de 200 locales comerciales, capillas, zonas de lactancia y baños temáticos, así como una torre de control de clase mundial.

Vallejo menciona que hay 125 posiciones para aeronaves en el AIFA e instalaciones para helicópteros “como no hay en el país”.

El general Vallejo destaca que el AIFA ya está certificado por la autoridad aeronáutica del país, además que sufrieron la experiencia de tener una pandemia que rediseñó el método de cómo viajar en avión.

AMLO evade responder sobre la disputa entre Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero

Eso tiene que ver con tribunales, con el Ministerio Público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos (...) estamos dedicados en la transformación de México, responde López Obrador al ser cuestionado por la disputa entre Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Me importan mucho las pensiones, me importa que no aumenten los precios de los combustibles, me importa mucho que haya empleos, me importa que se consiga la tranquilidad y la paz en el país, tengo muchas cosas que atender, responde López Obrador tras ser cuestionado por la disputa entre Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Se realiza en CDMX mejoramiento de vialidades

Claudia Sheinbaum afirma que su gobierno está haciendo un mejoramiento integral de todas las vialidades para llegar al AIFA. Menciona un puente de Circuito Interior a Canal Nacional para hacer más fácil el acceso.

Mil 300 ucranianos están en México: SRE

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informa que hay un registro de mil 300 ucranianos que están en México o ya cruzaron a EU; no hay ningún rechazado. Hay entre 50 y 60 mexicanos en Ucrania, agrega.

