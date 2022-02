Resumen de la Mañanera de AMLO, lunes 21 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 21 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que tras las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esas anomalías se van a aclarar.

El mandatario nacional fue cuestionado en la conferencia matutina sobre probables daños al erario por más de 63 millones de pesos en todos los rubros de la administración pública federal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recordó cómo la Auditoría Superior de la Federación había reportado que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco había costado 300 mil millones de pesos, pero tuvieron que recular y aceptar que solamente costó 100 millones de pesos para pagar a contratistas que tenían compromisos con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.

Temas de la Mañanera de AMLO, lunes 21 de febrero de 2022

Las prioridades del gobierno de AMLO

AMLO: Hampa del periodismo busca desestabilizar el gobierno

Los avances alrededor de los periodistas asesinados

Caso Xcaret avance en las investigaciones

Se dispara la delincuencia organizada: Rosa Icela

Las prioridades del gobierno de AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el mandatario mexicano recordó que la reforma eléctrica, la reforma electoral y la Ley de la Guardia Nacional son las prioridades del Gobierno de México en el Congreso.

Al respecto, el presidente indicó que la reforma energética es urgente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización del litio; mientras que la electoral es prioridad debido a los altos sueldos que ostentan los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO: Hampa del periodismo busca desestabilizar el gobierno

"La calumnia cuando no mancha, tizna", dijo el presidente de México al asegurar que el hampa del periodismo busca desestabilizar su Gobierno, el cual, aseguró, representa intereses contrarios a los neoliberales.

Asimismo, el mandatario de México recordó que para quienes no gusten de su Gobierno habrá una consulta de revocación de mandato, "un proceso de democracia participativa", en el cual, dijo, "con toda libertad los ciudadanos van a poder ir a votar, a depositar una boleta y ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría, me voy, dejo la Presidencia".

López Obrador aseguró que el ejercicio es inédito. "Es historia, ¿cómo nos la vamos a perder". Además recordó que sus opositores tienen todo el derecho a votar por su salida en la próxima consulta.

Los avances alrededor de los periodistas asesinados

En el caso de Lourdes Maldonado, asesinada el pasado 23 de enero en Tijuana, hay tres personas vinculadas a proceso; en cuanto al caso de Heber Fernández, ultimado el pasado 10 de febrero en Veracruz, hay dos personas vinculadas a proceso.

En cuanto a los otros tres periodistas asesinados, aún no se detienen a los posibles autores del crimen, pero, de acuerdo con el funcionario, ya hay avances sobre sus casos.

En menos de dos meses, en México han sido asesinado cinco periodistas, lo que hay generado movilizaciones del gremio.

El caso Xcaret avance en las investigaciones

Por balacera en Xcaret hay dos detenidos de origen canadienses

El subsecretario de Seguridad Pública informó que hasta el momento hay dos detenidos de origen canadienses, quienes participaron el ataque contra dos personas en un hotel de la zona turística de Quintana Roo el pasado 21 de enero.

Los detenidos, dijo el funcionario, cuentan con historial criminal en Canadá, en donde están plenamente ubicados como integrantes del crimen organizado.

Se dispara la delincuencia organizada: Rosa Icela

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que los delitos del fuero federal tuvieron una reducción de 41.37%.

Los delitos por delincuencia organizado tuvieron un alza de más de 71%. Esto, dijo la funcionaria, se debe a la mayor apertura en las carpetas de investigación. En México, hay un promedio de 79 homicidios dolosos al días.

