Resumen de la Mañanera de AMLO, lunes 10 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 10 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que amaneció un poco ronco de la garganta, por lo que indicó que acudirá esta tarde a realizarse una prueba de COVID-19 para revisar si está o no contagiado con coronavirus.

“Amanecí ronco. Me voy a hacer la prueba más tarde, yo creo que es gripe”, aseguró el presidente López Obrador durante la conferencia de este lunes en Palacio Nacional.

Avaló una serie de recomendaciones que propone el periodista Pedro Miguel, como checarse la oxigenación que esté por arriba de 90, de no haber dificultades respiratorias ni fiebre alta, evitar salir a hacerse una prueba de COVID-19. El presidente también reconoció que sigue un aumento de contagios y sigue sin reflejarse en hospitalizaciones y lo más importante tampoco en fallecimientos.

Temas de la Mañanera de AMLO, lunes 10 de enero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

AMLO anuncia gira por países de Centroamérica este año

Al celebrar el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene prevista una gira por Centroamérica este año. Recordó que durante su mandato ha salido tres veces al extranjero y todas han sido hacia Estados Unidos, por lo que este año buscará visitará a los países al sur de México.

“Nos dio mucho gusto el triunfo de la señora Xiomara en Honduras. Es muy probable que si ella viene será muy bien recibida. Pero estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica y la iré a visitar. Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo intención en ir a algunos países de Centroamérica”, adelantó.

Sería una imprudencia no ir a toma de protesta de Daniel Ortega: AMLO

Pese al debate generado por la asistencia de México a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, el jefe del Ejecutivo mexicano insistió en que no enviar un representante de su gobierno sería una imprudencia, por lo que “vamos a ver si da tiempo de que llegue”.

“Todavía no se decide, ah, es hoy, no sabía. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos e independencia, no es el gobierno”, acató.

Aeroméxico canceló 260 vuelos por contagios de COVID-19: Profeco

Vuelos de Aeroméxico fueron cancelados debido a personal con COVID-19

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dio a conocer que durante los últimos días Aeroméxico canceló 260 vuelos, mientras que el resto salió hasta seis horas antes; sin embargo, afirmó que las operaciones ya se regularizaron. Advirtió que no hay una cultura de la demanda entre los consumidores, pues no recibieron tantas quejas.

“Hay 260 vuelos fueron cancelados porque el Benito Juárez es la base de operación de Aeroméxico, 260 vuelos cancelados, mientras otros que salieron con hasta seis horas de retraso. No hay una cultura de la denuncia por parte de los pasajeros”, explicó.

Entrega de Dos Bocas será en julio de este año

En julio de este 2022 debe quedar lista la refinería de Dos Bocas, Tabasco, sostuvo el presidente de México.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, con todo y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el AIFA va a generar un ahorro de más de 125.000 millones de pesos de acuerdo con las proyecciones del Gobierno federal.

#ConferenciaPresidente | Lunes 10 de enero de 2022. https://t.co/iipQSBtmmY — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 10, 2022

