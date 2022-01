Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 6 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 6 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró en su nueva sección sobre los resultados económicos y sociales, que el sueldo promedio de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de poco más de 13 mil pesos mensuales.

En Palacio Nacional, López Obrador mostró una gráfica donde mostró cómo se ha comportado el aumento en el salario mínimo desde el año 2001 hasta su actual administración en 2021. La remuneración mensual promedio de los empleados asegurados en el IMSS es de 13 mil 253 pesos, según estimaciones del gobierno federal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador detalló que la cifra es el promedio del salario de los 20 millones 600 mil trabajadores que están registrados en el IMSS, “son como poco menos de tres salarios, porque ahora el salario mínimo está (alto), promedio, pero sí va creciendo”,



Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 6 de enero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

AMLO pide a funcionarios apurar regulación de autos chocolate

El jefe del Ejecutivo federal pidió a los secretarios de Gobernación, Economía y a la consejera jurídica apurar los trabajos para iniciar con la regulación de los autos chocolate, pues reconoció que ya se demoró el inicio de este programa, que consideró, ya tendría que estar en funciones y atendiendo a los interesados en regularizar sus automóviles.

“Tiene que apurarse el secretario de Gobernación, la consejera jurídica, la secretaria de Economía y se tiene que establecer el mecanismo con los estados para que no se demore la regularización”, llamó.

Disminuyó inseguridad en Zacatecas: AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el Presidente aseguró que ya disminuyó la inseguridad en Zacatecas gracias al operativo especial desplegado en la entidad encabezado por las Fuerzas Armadas. Explicó que esta misma estrategia se va a llevar a cabo en Sonora para reducir la incidencia delictiva.

“Voy a ir a eso en especial como fui a Zacatecas y desde que echamos a andar medidas en Zacatecas a pesar de que tenemos todavía sobre todo en Fresnillo, violencia, ya hay una disminución porque estamos reforzando la presencia de la Guardia Nacional”, dijo.

Calderón nos debe una explicación sobre García Luna: AMLO

López Obrador sostuvo que el ex presidente Felipe Calderón, independientemente de las investigaciones en curso, debe una explicación sobre la complicidad del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el crimen organizado. Señaló que el expediente no se debe cerrar hasta que se tengan respuestas.

“Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal, no es nada más decir ‘no sabía’, (sino decir) ¿qué pasó?, ¿cómo conociste a ese señor?, ¿por qué lo nombraste?, ¿qué no te diste cuenta de cómo actuaba su prepotencia, su arrogancia?, ¿nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?”, cuestionó.

AMLO inaugurará más de 300 sucursales del Banco de Bienestar

Gobierno aumentará las sucursales del Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar tendrá 2 mil 700 sucursales, según ha informado el gobierno, y durante los próximos 10 días se inaugurarán 300 de ellas, según informó el mandatario. Incluso, señaló que personalmente inaugurará 10 de ellas, para demostrar que será el banco con más sucursales en el país.

“Voy a inaugurar más de 300 bancos en 10 días, de los nuevos, voy a ir simbólicamente a 10 y están invitados. Estamos buscando a dónde hacerlo, a lo mejor va a ser Hidalgo para puro Banco del Bienestar. Se va a convertir en centro integrador”, comentó.

“Hay confianza al fiscal Gertz Manero sobre caso Lozoya”: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal reiteró su confianza en el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en el caso sobre Emilio Lozoya, y aseguró que es incapaz de fabricar delitos. Al ser cuestionado sobre la presunta condena al ex director de Pemex, sostuvo que no le corresponde pronunciarse al respecto, ya que es un asunto que está en manos del fiscal.

“Es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso y está en curso, falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial, vamos a ver qué sigue sobre este asunto, como otros, lo único que puedo decir, es que le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Gertz Manero y lo considero una gente íntegra incapaz de fabricar delitos”, insistió.

Contener homicidios dolosos; desafío del gobierno

De acuerdo con el Presidente, otra de las preocupaciones del gobierno son los homicidios doloso, cuya cifra no ha reducido como esperaban en los tres años que lleva en el Ejecutivo. Señaló que se ha logrado contener y evitar que aumente a la misma velocidad que en años anteriores, pero no se ha logrado una disminución considerable.

“Homicidio doloso. Esta es como la inflación: otra de nuestra preocupaciones y ocupaciones, pero ahí vamos. Este año que pasó, la disminución en comparación con 2020 es de 4.16 y yo espero que esto venga así para el 22, 23 y 24. Aquí lo importante es que esto iba hacia arriba y hemos logrado contener este incremento”, apuntó.

Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 27.7% : AMLO

Al reiterar que el peso no se ha depreciado en lo que va de su sexenio, López Obrador destacó que en los tres últimos años la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido un 27.7 por ciento. Señaló que tal recuperación económica no se veía desde hace mucho tiempo.

“Es bastante alentador, porque se cayó con la pandemia, pero ya se logró una recuperación y como resultado ha habido un incremento del 27.7 por ciento en el tiempo que llevamos. Esto es el tipo de cambio, la moneda, el peso, lo mismo: con la pandemia se nos fue a más de 25 pesos por dólar, y ya se logró bajar”, comentó.

#ConferenciaPresidente | Jueves 6 de enero de 2022

