Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 30 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 30 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que la resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la revocación de mandato para que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo lleve a cabo. "Lo que queda claro... es que va haber consulta".

Agregó que tras la resolución, el INE tiene que hacer la consulta y segundo, tiene que "hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos", detalló el presidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería muy bueno para los analistas, que se haga una revisión del presupuesto del INE, “¿Cuánto gastan en viáticos? ¿Cuánto en compra o renta de vehículos? ¿Quiénes tienen vehículos, cuánto combustible?, en viajes; una revisión, y sí se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los altos sueldos, cuánto ganan los consejeros en total, asesores, cuántos hay y cuánto ganan”, cuestionó el mandatario.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 30 de diciembre de 2021

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Los deseos de AMLO para el Año Nuevo

AMLO desea éxito a Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico

Becas para educación subirán en 2022

AMLO viajará a Palenque, Chiapas

Los deseos de AMLO para el Año Nuevo

El Presidente reveló sus tres deseos para el Año Nuevo, entre ellos, pidió que termine la pandemia de coronavirus, que continúe la fortaleza cultural de México y que haya menos pobres en 2022.

"Ayer me preguntaban sobre deseos del año próximo. Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia. Mi segundo deseo que continúe la fortaleza cultural de México, que es la que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México.

Que no olvidemos de dónde venimos, eso nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen" Asimismo, dijo que su tercer deseo es "que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos de alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, salud, vivienda, trabajo. El ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico y que todos seamos felices".



AMLO desea éxito a Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico

El Presidente deseo éxito a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México (Banxico), quien se convertirá en la primera mujer en ocupar este cargo.

"Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México (Banxico) va a ser la primera mujer gobernadora del Banco de México y deseamos que le vaya muy bien". En tanto, ella comentó sentirse honrada por ocupar dicho puesto, pero aseguró que hará "todo esfuerzo como en todos los cargos que he tenido para cumplir con el mandato que tiene esta gran institución"

Becas para educación subirán en 2022

Las becas para educación aumentarán el próximo año

Las becas para educación básica, media superior y nivel licenciatura subirán en 2022. En la actual administración, bajo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se han entregado apoyos a 2 millones 105 mil jóvenes en tres años, ello con una inversión social 67 mil 558 millones de pesos.

Se estima que para 2022, se destine un presupuesto de más de 21 mil millones de pesos.

En su conjunto, el presupuesto de los programas sociales ha aumentado en relación con el monto original aprobado por el Congreso de la Unión, subrayó la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja, quien fue propuesta por el presidente como gobernadora del Banco de México (Banxico).

AMLO viajará a Palenque, Chiapas

El mandatario informó que para el cierre de año viajará a Palenque, Chiapas, donde se quedará unos días, por lo que estará como encargado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. "Nos vemos el lunes. Se va a quedar pendiente Adán (Augusto López)", dijo.