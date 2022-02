Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 3 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 3 de febrero en su conferencia mañanera desde Hidalgo, dijo que se llevará a cabo la jornada de la Revocación de Mandato, donde la población decidirá si el mandatario continúa o tiene que dejar su cargo por su desempeño en la mitad de su sexenio que inició en 2018.

López Obrador informó que será el próximo domingo 10 de abril cuando se lleve a cabo la consulta de la revocación de mandato. “No creo que haya ya ningún problema”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agregó que la revocación es un hecho y una orden constitucional por lo que dijo, no debe haber duda sobre su realización.“ Será cada tres años cuando de acuerdo con la reforma constitucional, la autoridad deba realizar la consulta".

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 3 de febrero de 2022

En Hidalgo delito va a la baja hubo en 2021: Sedena

Hay más de 14 mil tomas clandestinas en Hidalgo

En lo que va del sexenio, el peso se ha depreciado 1.3%

Inflación disminuyó en primera quincena de enero

“Que no haya impunidad”, dice AMLO

Hay avances en casos de periodistas asesinados en Baja California: SSPC

Gobierno propuso a minera de EU en QRoo usar terrenos en proyecto turístico

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que en Hidalgo hubo 241 homicidios dolosos durante el 2021, mientras que en diciembre del año pasado se reportaron 69 eventos. Explicó que el estado ocupa el lugar 24 a nivel nacional en cuanto a incidencia de este delito por cada 100 mil habitantes; por lo que va a la baja.

“La información que estamos presentando hasta diciembre, es hasta donde tiene disponible el secretariado. En robo a casa habitación en diciembre se presentaron 69 eventos. En homicidio doloso, en diciembre hubo 18 de ellos, con tendencia a la baja con 241 homicidios en el 2021”, explicó.

Hay más de 14 mil tomas clandestinas en Hidalgo

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el secretario de la Defensa informó que se han detectado 14 mil 204 tomas clandestinas en Hidalgo, y el delito se concentra en cinco municipios. Detalló que la tendencia es ocasionada por la presencia de ocho ductos de hidrocarburos y gas que se encuentran en la entidad.

“Tomas clandestinas: 14 mil 204 se han identificado en el estado, hay cinco municipios que tienen mayor cantidad, pero esto es originado porque el estado tiene en su territorio la presencia de ocho ductos de donde son extraídos hidrocarburos y gas. Más de 6 millones de litros de combustible han sido recuperados”, añadió.

En lo que va del sexenio, el peso se ha depreciado 1.3%

El coordinador de Programas Integrales para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas, presentó el informe mensual sobre el estado de la economía de México durante el último mes y señaló que en lo que va del gobierno actual el peso se ha depreciado 1.3 por ciento respecto al dólar.

“Bolsa de valores: Ha habido un incremento del 23 por ciento desde que llegamos al gobierno, registró una caída pero ya se aprecia el repunte. El tipo de cambio respecto al dólar, cerramos enero con 20.64, lo que representa una depreciación del 1.3 por ciento”, comentó.

Inflación disminuyó en primera quincena de enero

Torres Rosas explicó que la inflación en el país presentó una disminución en los primeros quince días del año, por lo que esperan que se estabilice. Explicó que el país cerró diciembre con el 7.35 por ciento, lo cual se encuentra en el promedio mundial, derivado por la pandemia de COVID-19.

“En cuando a la inflación, podemos ver que la cifra de diciembre cerró en 7.35, ya podemos ver cómo se está estabilizando, la primera quincena de enero registró una disminución, y destacar picos anteriores: diciembre de 2000 con 8.9, diciembre de 2018, 6.5; y del 2017, 6.77.”, apuntó.

“Que no haya impunidad”, dice AMLO

Luego de la aprehensión del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que no haya impunidad en el caso, per también a no politizarlo. Asimismo, pidió tener confianza en que las autoridades resolverán lo mejor con base en las pruebas.

“Estos casos ya están en la Fiscalía General de la República, no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades”, dijo.

Hay avances en casos de periodistas asesinados en Baja California: SSPC

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que hay avances importantes en la investigación

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que hay avances importantes en la investigación sobre de los periodistas asesinados de Baja California, Margarito Martinez y Lourdes Maldonado. Hasta el momento se han hecho indagatoria técnicas y jurídicas para judicializar los casos y se espera que en poco tiempo se generen las órdenes de aprehensión para los responsables.

“En el caso de Baja California la instrucción del Presidente fue de manera inmediata que se constituye un equipo de trabajo en Tijuana, tuvimos reunión con la fiscalía del estado, se pudo revisar los casos, Margarito Martinez y Lourdes Maldonado, hay avances importantes, tanto del modus operando, la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios”, destacó.

Gobierno propuso a minera de EU en QRoo usar terrenos en proyecto turístico

López Obrador adelantó que el gobierno de México busca un acuerdo con la minera estadounidense Legacy Vulcan para que los terrenos que tiene en Playa del Carmen sean utilizados en el desarrollo de un proyecto turístico, al que se le darán facilidades; en vez de la extracción de materiales para la construcción. El mandatario recordó que la empresa ya no tiene concesiones y, en caso de rechazar el acuerdo, acudirán a tribunales internacionales.

“Ya no se va a permitir nada de extracción, nada y que ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse, esa es la propuesta y desde luego que quiten las demandas”, dijo.

