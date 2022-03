Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 24 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 24 de marzo en su conferencia mañanera desde CDMX, expuso que fue “montaje” el video de los famosos que están en contra de la construcción del Tren Maya donde aseguran que se está destruyendo la selva.

“Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería conocer el país…yo creo que lo conozco un poco más que él”, aseguró el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que además acusó que los cantantes y artistas que aparecen en el video no tienen vocación ecologista y solo lo hicieron por dinero. “Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tiene pensamiento conservador, les molesta”.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 24 de marzo de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Hay 33 incendios forestales activos en el país

AMLO: Confrontación política se da con respeto

En el periodo neoriberal más de un millón de personas tuvieron que emigrar

Dejar de comprar combustibles genera mayores ingresos

Aeropuerto de Santa Lucía es de los mejores del mundo: AMLO

Hay 33 incendios forestales activos en el país

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informa que hay 33 incendios forestales activos en el país, mismos que se atienden por las autoridades correspondientes.

El incendio en el Tepozteco, en Tepoztlán, Morelos, dañó 95 hectáreas, detalla Velázquez Alzúa.

AMLO: Confrontación política se da con respeto

Celebro que haya polémica y esta confrontación política que se da con urbanidad y respeto, pues es algo que enriquece la vida pública del país, asevera el titular del Poder Ejecutivo.

El presidente de México asegura que en el periodo neoliberal se "legalizó" el robo y saqueo de bienes de la nación para unos cuantos.

El Fobaproa fue un atraco a los mexicanos mientras que los medios de comunicación guardaron silencio o aplaudieron dicha decisión, asegura el político tabasqueño.

La política de "maiceo", para acallar voces críticas, continúa por parte de las cúpulas económicas que se sienten dueños y apoyan a medios como Latinus, sostiene Andrés Manuel López Obrador.

En el periodo neoriberal más de un millón de personas tuvieron que emigrar

Exhibe López Obrador zonas en las que se otorgaron concesiones mineras y por las cuales no se protestó ni se hicieron denuncias.

Durante el periodo neoliberal más de un millón de personas del sur tuvieron que migrar al norte porque no se invertía en el sur, asegura el titular del Poder Ejecutivo.

Nos enfocamos en rescatar nuestra industria petroquímica porque no dejaron nada durante el periodo neoliberal, comenta el presidente de México.

Dejar de comprar combustibles genera mayores ingresos

Dejar de comprar combustibles en el extranjero permite hacer frente a los incrementos de costos

Dejar de comprar combustibles en el extranjero y aprovechar las refinerías que tenemos en el país nos permite hacer frente a los incrementos de costos y genera mayores ingresos, afirma Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano asegura que una forma de mantener estable la inflación es priorizando la producción de combustibles, sobre todo en un contexto en el que el precio del barril de crudo está en aumento.

No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien", declaró López Obrador.

No hay caricaturista que no sea conservador en el Reforma porque es un periódico de derecha y tendencioso, señala el político tabasqueño.

Aeropuerto de Santa Lucía es de los mejores del mundo: AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO reitero que el Aeropuerto de Santa Lucía es uno de los mejores del mundo.

Asimismo, agregó que ya cuenta con los certificados para realizar viajes internacionales, con ello, responde el presidente de México a las críticas del caricaturista Paco Calderón y la senadora Kenia López Rabadán.

