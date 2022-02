Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 24 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 24 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, habló sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, al tiempo que dio a conocer las medidas para atenderlos. Asimismo, reafirmó la postura del país de la autodeterminación de los pueblos y su política exterior de no intervención.

“Nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en el artículo 89 de la Constitución”, expresó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador precisó que los efectos negativos de la pugna europea en el país se verán reflejados en la economía, debido al inevitable aumento de los costos de las importaciones del gas y del crudo del petróleo.

AMLO hace un llamado a los medios que quieren desprestigiarlo

Pide AMLO no se cierre el caso de la guardería ABC

En Michoacán se atiende la inseguridad

Hay presupuesto para Sonora y la mañanera en Colima

López Obrador hace un llamado a los medios para cambiar prácticas, pues antes eran demasiado cercanos al poder.

Acusa López Obrador a los medios de comunicación de intentar desprestigiarlo con casos políticos y no periodísticos, ya que responden a intereses que no están a favor de la Cuarta Transformación.

Niega el mandatario mexicano tener alguna relación con ejecutivos o representantes de la empresa Baker Hughes, involucrada en el caso de conflicto de interés de José Ramón López Beltrán.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el titular del Poder Ejecutivo de México pide que no se repitan casos como el incendio de la guardería ABC, en Sonora, y exige que no se cierre el caso.

Utilizaron la tragedia con propósitos electorales porque estaban cerca las elecciones de gobernador porque empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja política", acusa el presidente mexicano.

En Michoacán se atiende la inseguridad

Michoacán está avanzando, se atiende la inseguridad no sólo con medidas coercitivas

Michoacán está avanzando, se atiende la inseguridad no sólo con medidas coercitivas, sino con medidas preventivas, sostiene Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de México hace un llamado para que quede en la historia las relaciones políticas entre grupos de narcotraficantes y gobernadores, como se muestra en series de televisión.

Los programas del Bienestar como el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad y las becas escolares continuarán en Jalisco, anuncia López Obrador.

López Obrador destaca la atención de las causas porque en tres años se ha invertido “en atender al pueblo con programas del bienestar, es especial a los jóvenes y ya empezamos a notar que hay resultados”. Están participando menos los jóvenes en actos delictivos, refiere.

Hay presupuesto para Sonora y la mañanera en Colima

Andrés Manuel López Obrador asegura que ya se tienen los fondos y los planes para construir un libramiento ferroviario en Nogales, Sonora.

Anuncia López Obrador que la conferencia matutina de este 25 de febrero se realizará desde Colima, donde se realizará una reunión de seguridad.

