Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 17 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 17 de febrero en su conferencia mañanera desde Baja California, dijo que en su presente administración ya no hay crímenes de Estado y tampoco es el Estado el principal violador de los derechos humanos como era antes.

"Nosotros no establecemos relaciones de impunidad con nadie y el que comete un delito es castigado sea quien sea. Hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos. El Estado no es el principal violador de los derechos humanos como era antes, no hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie", destacó .

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que no hay comparación entre su administración con anteriores gobiernos: "No se ordena desde el poder asesinar a nadie, no somos iguales", refirió.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente dijo tener confianza en que el fenómeno migratorio vaya cediendo, además de que se busca que EU otorgue visas de trabajo temporal para los interesados latinoamericanos.

"No se puede crecer sin los trabajadores", apuntó López Obrador.

También advirtió que denunciará a legisladores estadounidenses que voten en contra de la regularización de mexicanos en ese país. Y subrayó que la comunidad mexicana en EU no tiene representación política cuando es mayor que las de migrantes cubanos y puertorriqueños.

Turismo estratégico

El Gobierno desarrolla planes de turismo estratégico en diversos puntos del país para aprovechar sus destinos más bellos, aseveró López Obrador.

"México tiene lugares muy bellos, espléndidos, entonces vamos nosotros a seguir fomentando toda la actividad turística, la verdad es que está creciendo el turismo, está creciendo la economía", defendió el mandatario.

Respuesta de Transparencia a solicitud de AMLO

"Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto", dijo López Obrador acerca de la respuesta de Transparencia a su solicitud para dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

"También es una minoría, la mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho", dijo el presidente.

A diferencia de quienes buscan la nota en la calle, hay periodistas que sólo operan desde oficinas y restaurantes de lujo, declaró.

El mandatario invitó a Televisa a transparentar los pagos hechos al comunicador si así lo considera pertinente.

AMLO: "No se permite impunidad para nadie"

El Estado no es el principal violador de los derechos humanos en México, como sucedía antes dijo AMLO

Acerca de los avances en el esclarecimiento del asesinato de periodistas en el país, el presidente López Obrador aseveró que no se permite impunidad para nadie y el Gobierno federal no establece relaciones de complicidad con nadie.

"Hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos en el periodo neoliberal", declaró.

Además, sostuvo que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos en México, como sucedía antes.

México no tiene los niveles de letalidad que se registraron durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando eran más las víctimas mortales que los heridos y detenidos en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, aseveró López Obrador.

"No se ordena desde el poder asesinar a nadie", dijo.

Aseveró, además, que el gobierno federal no va a censurar a ningún comunicador, ni a Carlos Loret de Mola, ni a Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui o los periodistas del diario Reforma, sostuvo.

Avance en la investigación sobre periodistas asesinados

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseveró que hay un compromiso total con la resolución de los casos de asesinatos de periodistas registrados en el país en las últimas semanas.

"No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios", aseguró la funcionaria federal.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, dio detalles sobre la coordinación interinstitucional articulada para investigar los asesinatos recientes de comunicadores en el país, además de dar detalles sobre su presencia en el domicilio de la reportera Lourdes Maldonado.

Mejía recordó que hay tres personas detenidas por la ejecución de la periodista, perpetrada en Tijuana.

