Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 16 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 16 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo del narcotraficante Joaquin "El Chapo" Guzmán, no se ejecutó bien porque participó muy poco personal y no se les apoyo a las fuerzas federales en la aprehensión.

"Fue un operativo que no ejecuta bien, que se lleva a cabo las 3 de la tarde con muy poco personal sin apoyar a los que fueron a la detención. El enfrentamiento iba a generar muchos muertos, por lo que se decidió detener la maniobra; el cálculo de las autoridades era que morirían más de 200 personas”, señaló.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agregó que: “Si los hijos de Guzmán se encuentran en México, las fuerzas nacionales deben detenerlos por respeto a la soberanía del país, dijo el mandatario. No hay impunidad para nadie", declaró.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 16 de diciembre de 2021

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

El mandatario señaló que la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos para capturar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán es parte de un plan para combatir el tráfico de drogas sintéticas en ese país, ya que hasta el momento han muerto alrededor de 100 mil ciudadanos por el fentanilo.

“Es lo que ya informamos ayer, que iban dar a conocer esta resolución del gobierno de Estados Unidos. Es una lista de presuntos delincuentes de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, el fentanilo. Hay una preocupación con el gobierno porque han perdido la vida muchos estadunidenses, más de 100 mil, por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas”, señaló.

Zaldívar actúo con honestidad en su informe: AMLO

Luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, asegurara que ya no hay corrupción en el Poder Judicial, López Obrador señaló que se está actuando con honestidad para terminar con este tipo de prácticas; sin embargo, dejó en claro que todavía falta para terminar con toda.

“Sin duda se puede decir que se actúa con honestidad, él es un hombre honesto, íntegro, honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros ni de magistrados o de jueces. No quiero generalizar, pero creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial sino el Ejecutivo. La corrupción estaba arraigada”, dijo el mandatario.

Alianza del PRI, PAN y PRD es benéfica

Conforman alianza PRI, PAN y el PRD para las elecciones de 2022

Luego del anuncio de la coalición electoral que formarán el PRI, PAN y el PRD para las elecciones de 2022, el jefe del Ejecutivo federal celebró la alianza, al advertir que de esta manera se eliminan las simulaciones y los partidos demuestran que son lo mismo, con los mismos intereses conservadores.

“Están en su derecho de asociarse, aliarse, no es noticia, ya lo hicieron antes, mucha gente pensaban que eran distintos el PRI y el PAN, quedó demostrado que son lo mismo. Pero también es legal, yo les diría que es benéfico”, dijo.



“No le hace que me digan Pinochet, vine a transformar”, dice AMLO

El Presidente aseguró que el gobierno de México no va a permitir actos de corrupción y va a continuar con el objetivo de transformar el país, “no le hace que me comparen con Pinochet”. Asimismo, agradeció a la oposición por actuar de manera pacífica al asegurar que cuando el conservadurismo del país se convierte en reacción puede ser muy violento.

“Cero corrupción, no le hace que me comparen con Pinochet, que digan que estamos dando golpes de estado, lo de Hitler, nada nada, no hay ningún problema, nosotros llegamos aquí a transformar”, subrayó.

Ebrard ha hecho un buen trabajo en control de entrada de armas: AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO ha manifestado que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha realizado un buen trabajo para controla el tráfico de armas que llegan a México desde Estados Unidos, sostuvo el mandatario.

“ Marcelo ha hecho un buen trabajo, su equipo para controlar la entrada de armas de Estados Unidos a México, la mayor parte de las armas que utiliza la delincuencia organizada provienen de Estados Unidos y son parte del comercio negro, ilícito, por la falta de control que existe en Estados Unidos, cualquiera puede comprar un arma”, apuntó.

