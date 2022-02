Resumen de la Mañanera de AMLO, jueves 10 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 10 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que le expuso al enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, que la Reforma Eléctrica es para promover energías limpias y evitar el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios, y que vamos a convencer y a persuadir de que todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública porque gracias a esa empresa pública se electrificó México hasta los pueblos más apartados “, aseguró el jefe del Ejecutivo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que tuvo una buena reunión con John Kerry y en el encuentro se le plantearon los proyectos que tiene México en la materia. "Cómo estamos actuando de manera responsable y también hablamos de la iniciativa de Reforma Eléctrica de porqué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no y tuvimos una conversación amable, respetuosa”, indicó.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 10 de febrero de 2022

López Obrador asegura que no planteó ruptura con España

Otorgarán compensaciones a extrabajadores de LyFC

Plan de justicia para Cananea

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habló de ruptura en la relación con España, sino de que ya no se piense que son los tiempos de antes en los que empresas de ese país tenían grandes beneficios a cambio de puestos directivos en las mismas por parte de exfuncionarios.

"Lo que dije ayer es ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’, no hablé de ruptura, dije ‘vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente’. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa, ¿no lo han hecho? No importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, y repito, no es ruptura, es nada más decir ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España”, expresó.

El gobierno federal presentó un programa de compensación para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no accedieron a la jubilación tras la extinción de la empresa y que al 11 de octubre de 2009 hayan tenido 19 años, 6 meses y un día de tiempo de servicio, informó Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Precisó que identificaron a 8 mil 892 extrabajadores que podrían acceder a la compensación mensual, la cual va de un mínimo de 3 mil 200 a un máximo de 67 mil pesos, este último monto para quienes tengan de 25 a 29 años de servicio. Otro de los requisitos es que se desistan de los juicios laborales.

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Darle la espalda a los mineros de Cananea es darle la espalda a la historia de México, planteó Robledo, titular del IMSS. El plan de justicia contempla trabajo digno, mejoramiento urbano y acceso al agua, entre otros puntos, indicó el funcionario federal.

Robledo explicó que se les dará un salario mínimo mensual durante 10 años a los beneficiarios de este programa. Los recursos se dispersarán mediante tarjetas del Banco del Bienestar, apuntó.

Durante enero se han dispersado más de 2,5 millones de pesos, especificó el titular del IMSS.

El Seguro Social se encargará del Hospital General de Cananea mediante el programa IMSS-Bienestar, apuntó Robledo, mediante coordinación con el gobierno de Sonora

Aduanas en manos de las fuerzas armadas

México opera ajustes en el sistema de migración y aduanas para dar atención a turistas y visitantes que ingresan al país, de modo que se eviten las extorsiones, los tiempos muertos, los trámites prolongados, señaló el presidente.

"Y desde luego evitar la corrupción, el contrabando, el que las aduanas no estén controladas por delincuentes ni de la llamada delincuencia organizada ni de la delincuencia de cuello blanco, entonces todas las aduanas van a ser manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa como por la Secretaría de Marina", indicó.

López Obrador adelantó que la semana entrante recorrerá toda la franja fronteriza de México con Estados Unidos para revisar las aduanas de esa región del país.

