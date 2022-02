Resumen de la Mañanera de AMLO, Martes 1 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 1 de febrero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), destacó la importancia de promover una reforma electoral.

Consideró que a este punto es indispensable cambiar los organismos y la gente que los integra. Por ello, llamó a tener autoridades electorales imparciales, íntegras y honestas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador añadió que: “La reforma electoral, que ya también es indispensable por todo lo que ya hemos estado constatando, necesitamos tener una muy buena ley electoral, autoridades electorales imparciales, gente íntegra, honesta, con principios, verdaderos demócratas”, añadió.

Luego de que la minera estadunidense Legacy Vulcan solicitaran una indemnización de 500 millones de dólares al gobierno de México debido a que no se les amplió la concesión para explotar un banco de material en Quintana Roo; el Presidente explicó que, de ser necesario acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse.

“Vamos a recurrir a la ONU si no hay acuerdo, y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente que ya se acabó la impunidad, y estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de 500 hectáreas”, acusó.

Luego de que se llevara a cabo la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, López Obrador afirmó que se trató de unos comicios libres en los que se respetó el voto libre y secreto. Respecto a las controversias por el resulta, explicó que éstas deberán ser resultas por la Secretaría del Trabajo.

“Quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en la que participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados, una muy buena participación, y se garantizó el voto libre y secreto. Sobre quién ganó y sus antecedentes lo tienen que ver la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver el resultado”, sostuvo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, explicó que se ha visto un incremento muy bueno en la asistencia de los alumnos a las clases presenciales.

Detalló que van 179 mil 990 escuelas abiertas, 15 millones 611 mil 492 estudiantes que han regresado y un millón 417 mil 660 docentes que ya trabajan de manera presencial. “Efectivamente, las escuelas afortunadamente han tenido un incremento muy bueno en la asistencia y no se han detectado caso complicados en una situación que pueda afectar a los pequeños, eso obedece al gran apoyo que hemos tenido de los padres de familia en seguir el protocolo de seguridad y leña participación de nuestros niños y jóvenes”, explicó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la pandemia de COVID-19 presenta una reducción de 31 por ciento, aunado a la baja en hospitalizaciones y permisos de incapacidad. Explicó que la Secretaría de Salud prevé que se mantenga la velocidad de descenso similar a la de incremento.

“Una noticia positiva sobre la pandemia, de la cuarta ola, abrimos ya con reducción, se redujo 31 por ciento los casos en la quinta semana del año, que es en la que estamos, y es consistente con otras señales. Ya pasamos al punto acme y hemos pasado el punto máximo de la ola provocada por ómicron”, apuntó.

Al iniciar su conferencia, el mandatario envió sus condolencias a la familia y amigos de Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, quien falleció ayer por complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. “Expresamos nuestro pésame a familiares, amigos, católicos, por el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Zepeda”, dijo.

