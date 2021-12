Resumen de la Mañanera de AMLO, Lunes 13 de diciembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 13 de diciembre en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que va a tener un par de reuniones con todos los gobernadores del país, y en uno de los encuentros se van a analizar los temas de seguridad y protección civil.

Durante la conferencia matutina, el mandatario adelantó que este jueves 16 de diciembre viajará a Villahermosa, Tabasco, donde va a organizar una reunión con los mandatarios de las 32 entidades.

En los últimos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha realizado giras de trabajo a diversas entidades con cifras altas en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. Entre las entidades que ha visitado están Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, y falta Sonora, comentó el titular del Ejecutivo.

Temas de la Mañanera de AMLO, lunes 13 de diciembre de 2021

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera enviando sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del cantante Vicente Fernández, quien murió el pasado domingo a los 81 años de edad.

Además, felicitó al Atlas por su campeonato en la liga de fútbol mexicana, y reconoció la labor del equipo tapatío que terminó con una racha de 70 años sin lograr un campeonato.

“Desde ayer expresamos nuestras condolencias a familiares, simpatizantes, amigos de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero y vamos a terminar la conferencia escuchándolo, vean, pónganse de acuerdo qué canción.

El Atlas fue campeón después de 70 años, felicidades, en penaltis y felicidades al Atlas y a todos los aficionados”, dijo.

Obras que dañen el medioambiente no serán autorizadas: AMLO

AMLO comentó que su gobierno no otorgará permisos que afecten el medioambiente o que no sean aprobados por la población. Recordó que ya se ha prohibido el maíz transgénico, el fracking, y no se otorgan nuevas concesiones para la explotación minera. Por ello, reiteró su confianza en la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores.

“Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afectan el medioambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos. Hasta ahora no hemos tenido problemas mayores. María Luisa Albores es incorruptible, y si dan permisos las autoridades locales, pero no hay el permiso de la autoridad federal .

Plan de seguridad en Zacatecas ha dado buenos resultados

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador aseguró que en 15 días ya se lograron tener buenos resultados en materia de seguridad en Zacatecas, luego de que las Fuerzas Armadas tomaran el control de la estrategia de seguridad en esta entidad.

Comentó que de las nueve entidades con más homicidios únicamente le falta visitar Sonora, donde también habrá un plan federal para reducir la violencia criminal.

Gobierno invertirá 10 mil mdp en obras en calles de Cancún

Boulevard Colosio será rehabilitado anuncia AMLO

El gobierno federal, en conjunto con el estatal, llevarán a cabo la rehabilitación de la avenida principal de Cancún y la construcción de un puente en la zona hotelera y, al mismo tiempo, se va a crear el parque ecológico El Jaguar, en Tulum, de 300 hectáreas; para lo que el gobierno del estado donará terrenos de su propiedad en las inmediaciones de la zona arqueológica

“Esta avenida quedó abandonada, hay un problema vial, grave, en la punta de la zona hotelera y estamos pensando construir un puente moderno sin afectar el medio ambiente para darle salida y que no se hagan estos embotellamientos que ya son insoportables”, precisó.

Se apoyará a Pemex para reducir su deuda

López Obrador destaca la inyección de 3 mil 500 dólares a Pemex para disminuir su deuda.

López Obrador explicó que se sigue una operación en Petróleos Mexicanos (Pemex) para apoyar su deuda con una reducción de 20.000 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe explicar esta maniobra cuando concluya, dijo el mandatario.

"Todo lo que se invierta en Pemex es fortalecer la hacienda pública, no hay que ver a Pemex aparte de lo que es el gobierno de la república. Pemex es una empresa de todos los mexicanos y desde luego tiene que ser apoyada, respaldada por el gobierno federal, que es lo que estamos haciendo", señaló.

Pemex es una empresa protegida, apoyada y respaldada por el gobierno, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que sufrieron abandono en busca de reventarlas para su privatización, dijo el presidente.

Pemex es una empresa de todos los mexicanos y tiene que ser respaldada por el gobierno federal, refiere. No tenemos ningún faltante, todos los proyectos tienen presupuesto suficiente y en caso de que faltara, “se hacen transferencias” y se les apoya, añade.

