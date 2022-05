Resumen de la Mañanera de AMLO, 5 de mayo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 5 de mayo en su conferencia mañanera desde Puebla, habló sobre el inicio de su gira de trabajo por cinco países de Centroamérica y el Caribe.

"Vamos a participar en el desfile del día de hoy, en todo el programa de conmemoración, por eso no vamos a tardar mucho porque también hoy mismo salimos a una gira desde Puebla a Centroamérica; vamos a Guatemala, vamos a estar también en El Salvador, en Honduras, Belice y a Cuba, es una gira con nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe"", dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador añadió que se está cooperando para que en Centroamérica se apliquen los Programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; vamos a seguir uniéndonos en toda América porque debemos buscar la integración con respeto a las soberanías como sucedió en Europa.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 5 de mayo de 2022

Detienen a cabecilla involucrado en el caso Ayotzinapa

Transporte de mercancía se ha complicado por conflicto Rusia-Ucrania: AMLO

AMLO: Es exagerado decir que migrantes están invadiendo EU

En Puebla se combate el huachicoleo

El caso Alejandro Gertz Manero

El Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, informó en la Mañanera sobre la detención de Salvador “N”, presunto operador del grupo criminal Guerreros Unidos y se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, la cual se cumplimentó en Jardines de Cuernavaca, del estado de Morelos.

Salvador “N” también está involucrado en actividades de secuestro y extorsión contra comerciantes y locatarios del municipio de Iguala, Guerrero. En estos momentos, el detenido está en proceso de vinculación.

Transporte de mercancía se ha complicado por conflicto Rusia-Ucrania: AMLO

Por el conflicto Rusia-Ucrania hay un problema serio de transporte de mercancía y se han incrementado muchísimo los costos de fletes, y nosotros en América tenemos un mercado importante y no necesitamos traslados largos para llevar mercancías de un lugar a otro, dice.

AMLO: Es exagerado decir que migrantes están invadiendo EU

Es una exageración y desproporción decir que los migrantes están invadiendo EU, aun cuando se hace como parte de una campaña electoral, critica el presidente de México.

Hay intereses de grupos políticos y económicos que son los que tiene influencia y “sacan provecho de una política excluyente” de castigos, bloqueos y discriminación

Entiendo que quieran los votos, pero es una desproporción ofender a los mexicanos que han ido a EU a trabajar honradamente, dice López Obrador sobre las elecciones estadounidenses. No vamos a permitir que a los poblanos que están en Nueva York los ofendan, declara.

En Puebla se combate el huachicoleo

De 80.000 litros que se robaban de combustible se redujo a 5.000 litros

Sobre la posibilidad de convertir al aeropuerto hermanos Serdán de Puebla en uno de carga, López Obrador respalda la decisión del gobierno estatal. Sobre el robo de combustibles, menciona que todos los días atienden el huachicoleo.

De 80.000 litros que se robaban de combustible se redujo a 5.000 litros ya que ya no hay complicidad entre huachicoleros y Pemex, sostiene el presidente de México.

En el gobierno que encabezo, y en Puebla, ya no hay impunidad, ya no es el tiempo de antes en que se protegía a los huachicoleros y a corruptos, eso ya no sucede, dice.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador advierte a la gente que el huachicoleo es una actividad muy riesgosa y recuerda la explosión de Tlahuelilpan: “Que la gente no apoye a estos delincuentes (...) nosotros los representamos (...) los ayudamos, pero que no sirva como base de apoyo a la delincuencia”.

El caso Alejandro Gertz Manero

Cuestionado si ordenaría investigar al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, López Obrador dice que tiene información pero “no hay elementos para poder presumir de que haya actos de corrupción”, en relación a transferencias.

Todo esto hay que verlo con cuidado porque hay diferencias, confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad, nosotros actuamos con justicia y rectitud y no nos dejamos llevar, dice sobre una posible investigación a Gertz Manero.

Recuerda que en su proceso de desafuero, en 2005, los abogados le recomendaron ampararse, pero él no quiso.