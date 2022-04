Resumen de la Mañanera de AMLO, 4 de abril de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este lunes 4 de abril en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no será precandidato a la presidencia de México, ya que dijo, lo ayuda con la transformación del país que lleva a cabo en su administración, por lo que el funcionario no está haciendo campaña para las elecciones de 2024.

"Él para que se tranquilicen, los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia… Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña", acotó AMLO.

El presidente de México, Andrés López Obrador enfatizó que el secretario de Gobernación no es "corcholata" para ser precandidato para llegar a la presidencia en las próximas elecciones dentro de dos años. Indicó que necesitaba a un secretario de la Segob que no buscará cumplir con su agenda personal, sino la del interés del pueblo de México.

López Obrador se burla de la marcha de opositores de ayer contra la consulta de revocación de mandato: “es como kafkiano, si no me quieren ¿ Por qué no van a votar en contra?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente refiere que Gilberto Lozano, líder de FRENAAA, si está convocando abiertamente a votar para que se vaya en la consulta del 10 de abril. Salieron a decir que no se participara, dice.

Refiere que quienes están en su contra son de sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, “ese es el fondo y no necesariamente son fifís, son aspirantes a fifís.

El proyecto del Tren Maya tiene apoyo de pobladores: AMLO

El presidente de México asegura que la gente que vive cerca del Tren Maya apoya el proyecto y cuentan con imágenes para sustentarlo.

López Obrador dice que es víctima de radiodifusoras, televisoras, periódicos y redes sociales que tienen una “avalancha” en su contra por las obras que está realizando.

Andrés Manuel López Obrador presenta imágenes de pobladores de Quintana Roo que respaldan la construcción del Tren Maya por los beneficios que el proyecto traerá a la zona.

El mandatario mexicano sostiene que se quiere jubilar sin dejar obras ni proyectos pendientes y dejando la transformación del país a su sucesor.

López Obrador señala que la ideología neoliberal que imperó en México durante 36 años trastoca toda la vida pública al buscar "individualizar" todo para poner en un rango superior el dinero.

Hay estabilidad financiera afirma el presidente AMLO

AMLO afirma que México tiene estabilidad económica actualmente

Presume el titular del Poder Ejecutivo que el país tiene una buena estabilidad financiera e incluso el peso se ha mantenido como una moneda sin fuertes depreciaciones.

El presidente de México comenta que se seguirán con los subsidios en el norte del país para aminorar el incremento de precios en combustibles, aprovechando que la mezcla mexicana se vende a precios altos.

Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya oferta; pero también ayuda el control de precios, dice.

Se analiza la desaparición del Horario de Verano

Aún se analiza suspender la aplicación del Horario de Verano pensando en el beneficio a la población, comenta el mandatario mexicano.

Hay que recordar que la eliminación del cambio de horario estuvo en discusión en días recientes. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se analizará el tema porque considera que "hay malestar social". Se comprometió a revisar "a fondo" su posible anulación.

También se han presentado en la Cámara de Diputados iniciativas para suprimir el horario de verano. Sin embargo, no se ha logrado un consenso hasta el momento.

