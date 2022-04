Resumen de la Mañanera de AMLO, 29 de abril de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este viernes 29 de abril en su conferencia mañanera desde Q. ROO, aseguró que se dio la instrucción de expropiar los predios que pertenecen a personas e inmobiliarias por donde se tiene planeado el paso del Tren Maya, en el Tramo 3 que va de Calkini-Izamal.

Dijo que no están aceptando la oferta de compra del gobierno federal bajo el avalúo oficial y quieren “cobrar muchísimo”. Asimismo, AMLO expuso que les ha costado conseguir los predios en “la periferia, aquí, del lado de Teya y la entrada a Mérida, del lado de Campeche, porque ya no son campesinos los que se oponen”.

El presidente de México, López Obrador indicó que, previo al anuncio del Tramo 3, de forma ventajosa empresas inmobiliarias especularon y acapararon la tierra para “poner contra las cuerdas” al gobierno federal. “No aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo”.

Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 29 de abril de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Niega AMLO destape del secretario de Gobernación a la presidencia

Reconoce AMLO trabajo que realiza Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

Q.Roo se está recuperando después de la pandemia: CJ

Aumentó la trata de personas en Q. Roo reconoce la Sedena

Niega AMLO destape del secretario de Gobernación a la presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber destapado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como precandidato a la Presidencia de la República, aunque dijo que igual que todos está en su derecho de participar; sin embargo, aprovechó para echar porras a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard.

En su conferencia matutina de este viernes, durante su gira por Quintana Roo, recomendó a su partido Morena seguir con el método de encuestas para definir al candidato, pues aseguró que en México ya se acabó con la vieja práctica del “dedazo” del presidente de la República para elegir a su sucesor.

“En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté -porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta- sí consideraban que era un buen secretario de Gobernación. Entonces contestaron sí, y la verdad es que es un extraordinario secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Ya lo otro va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente.

Reconoce AMLO trabajo que realiza Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente destacó las cualidades de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata si está pensando en eso en Adán, no, podría decir de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard”, dijo.

Q.Roo se está recuperando después de la pandemia: CJ

Q. Roo se recupera en materia económica tras la pandemia

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, agradece a López Obrador por su visita y el trabajo “hombro con hombro”: “Siempre su presencia es muy importante para nosotros”.

El gobernador de Quintana Roo destaca el sector turístico y la recuperación económica “después de esta pandemia”. Nos caímos totalmente, refiere.

Carlos Joaquín destaca que el crecimiento también fue por la reapertura de mercados y convertir al turismo en esencial, además de las actividades por Semana Santa. Estamos en crecimiento de desarrollo de doble dígito, menciona al destacar la recuperación de empleos.

Aumentó la trata de personas en Q. Roo reconoce la Sedena

Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, informa que en Quintana Roo la trata de personas incrementó y una baja en robo a transporte, extorsiones, robo a casa habitación, secuestros, robo de vehículos y homicidios dolosos.

El secretario de Defensa refiere que hay homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada. Destaca las acciones de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad.

Luis Cresencio Sandoval destaca la creación, en diciembre pasado, del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, que tiene lanchas zodiac, cuatrimotos y vehículos cheyenne para cubrir las playas. Destaca la creación de compañías de la Guardia Nacional.

Sandoval destaca el despliegue de la Sedena en las aduanas. También destaca aseguramiento de droga y detenciones de personas relacionadas con el narcotráfico.

#ConferenciaPresidente | Viernes 29 de abril de 2022 https://t.co/8Sd7yGVSoo — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 29, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.