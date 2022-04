Resumen de la Mañanera de AMLO, 21 de abril de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 21 de abril en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que tiene respeto hacia el ex presidente Enrique Peña Nieto a diferencia de los exmandatarios Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que al ex titular del Ejecutivo Federal de extracción priista lo llamó "traidor a la patria".

“Le tengo respeto al presidente Peña Nieto, puede ser cuestionado. Lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria… Le tengo consideración y respeto porque a diferencia de Calderón y Fox, no se metió en la elección”, precisó el presidente.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador recordó que denunció a Enrique Peña Nieto ante el Ministerio Público por traición a la patria después de que se aprobara la Reforma Energética, basándose en el código penal que dicta que se impondrá una pena en prisión de 5 meses a 5 años por traición a la patria.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 21 de abril de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Agentes de la DEA entraban y salían: AMLO

AMLO respalda la campaña contra traidores a la Reforma Eléctrica

AMLO enviará representante a dialogar con quienes se pronuncian contra el Tren Maya

Agentes de la DEA entraban y salían: AMLO

Antes los agentes de la DEA entraban y salían cuando querían. Podemos cooperar pero con respeto a la soberanía, comenta el presidente mexicano sobre la salida de un grupo especial antinarcóticos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en el periodo neoliberal creció mucho la atención la participación de agencias estadounidenses en suelo mexicano, considera el mandatario mexicano.

Afirma que los medios de información tienen”simpatía” con agencias extranjeras. Recuerda que cuando detuvieron y murió “uno de los Beltrán Leyva”, profanaron el cuerpo, le pusieron dólares y autoridades de EU “mandaban porque se les permitió”.

Pide a Felipe Calderón que explique por qué instituciones del Estado mexicano se pusieron al servicio de agencias extranjeras.

AMLO respalda la campaña contra traidores a la Reforma Eléctrica

Como 'vende patrias' califica AMLO a quienes rechazaron la Reforma Eléctrica

El titular del Poder Ejecutivo respalda la campaña para llamar traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica ya que antes no se sabían de los acuerdos políticos que se tenían.

Ante el discurso de “vende patrias” de Morena contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica y al ser cuestionado si desistirían de esta campaña, responde: “Nosotros venimos de un movimiento popular, yo soy simpatizante de Hidalgo y de Morelos y de Juárez , y de Villa y de Zapata (...) Ricadro Flores Magón decía que el que entregaba los recursos naturales a extranjeros era traidor a la patria y eso lo sostenía el presidente Cárdenas y los sostenía también Adolfo López Mateos”.

AMLO enviará representante a dialogar con quienes se pronuncian contra el Tren Maya

Enviaré un representante del ejido donde se construye el tramo 5 del Tren Maya para que se reúnan con los artistas que protestaron contra la obra, adelantó Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que ayer hizo una invitación a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y otros famosos que se pronunciaron en contra del Tren Maya, López Obrador dice que no viajará a entablar el diálogo en el tramo 5: “Tienen un propósito politiquero (...) no voy a hacerles el juego”. Lo hará pero en Palacio Nacional y no en el tramo 5 del proyecto, “cuando quieran”.

#ConferenciaPresidente | Jueves 21 de abril de 2022. https://t.co/5Kgv00f5Zv — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 21, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.