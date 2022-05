Resumen de la Mañanera de AMLO, 19 de mayo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 19 de mayo en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que aunque no les guste a sus adversarios, en la Ciudad de México hay avances notorios contra la delincuencia que la posicionan como una de las ciudades más seguras del mundo, por encima de otras como Nueva York y Chicago de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, aplaudió la administración de la capital mexicana que ha llevado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su gabinete de seguridad; señala que bajaron varios delitos a niveles históricos, como el homicidio doloso, a 1.9 en promedio diario mensual.

El presidente de México, López Obrador resaltó los avances en materia de seguridad en CDMX: “La ciudad de México es más segura que NY. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero ya como no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto. Y ya no hay que enojarse para nada”, expuso.

Temas de la Mañanera de AMLO, jueves 19 de mayo de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Seguirán las reuniones con magistrados de la Sala Superior

Habrá aumentos y plazas a maestros



EU debe dar un giro en su política exterior

Insiste Andrés Manuel López Obrador en que es el momento para que EU dé un giro en su política exterior e invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, decisión que podría anunciar en estos días.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, llama López Obrador a buscar una relación amistosa entre todos los pueblos, sin guerras, más allá de ideologías y fanatismos.

Apostemos por un mundo donde prevalezca la fraternidad, el amor. ¿Qué ganamos con estarnos peleando?", cuestiona el presidente de México.

Gas Bienestar ayudó a regular los precios

El proyecto para distribuir Gas Bienestar en varios estados de México se frenó debido a la estrategia que implementa Pemex para frenar la inflación generalizada, asegura Andrés Manuel López Obrador.

Asegura el presidente de México que Gas Bienestar ayudó a regular los precios y a distribuir mejor este energético.

Debe haber transparencia en la UNAM: AMLO

Andrés Manuel López Obrador comenta que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe resolver el tema legal por la adquisición de un equipo especializado que nunca fue entregado.

Crítica el mandatario mexicano la "burocracia dorada" que se formó en la UNAM a costa del sueldo de los maestros de asignatura, por los malos manejos administrativos, comenta López Obrador.

Seguirán las reuniones con magistrados de la Sala Superior

Se busca garantizar que familiares víctimas de feminicidio accedan a la justicia federal

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seguirá atendiendo las reuniones con el Tribunal Superior de Justicia, informa Andrés Manuel López Obrador.

Apoyo la propuesta del ministro Arturo Zaldívar para garantizar que familiares víctimas de feminicidio puedan acceder a justicia del ámbito federal.

Andrés Manuel López Obrador asegura que investigará lo correspondiente a los refugios de víctimas de trata de Rosy Orozco para conocer si hay irregularidades.

Habrá aumentos y plazas a maestros

Andrés Manuel López Obrador asegura que las elecciones de líderes sindicales las realizan los trabajadores y el Gobierno ya no interviene en dichas decisiones.

El presidente de México asegura que se plantean más aumentos salariales, como el anunciado a los maestros. Primero soldados, policías y marinos, y después enfermeras y médicos.

Se busca que el sistema de salud pueda ofrecer cualquier tipo de servicio y medicamentos a los mexicanos y, al igual que con 650 mil maestros, se regularizarán plazas, señala el titular del Poder Ejecutivo.

