Resumen de la Mañanera de AMLO, 19 de abril de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este martes 19 de abril en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que el gobierno federal pondrá a revisión los contratos con mineras exclusivos para explotar el litio en México, y advirtió que de no cumplir con los requisitos, como haber consultado previamente a las comunidades afectadas, se revocarán.

“Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para el litio. Hoy viene en los medios de que se entregaron 150 mil hectáreas en el gobierno pasado, a algunas empresas, eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos”, dijo.

Al celebrar que la Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes la reforma a la Ley Minera que nacionalizó el litio y exhortar al Senado a que lo haga a la brevedad, en su conferencia matutina en Palacio Nacional expuso que se habla de alrededor de 150 mil hectáreas concesionadas.

Temas de la Mañanera de AMLO, martes 19 de abril de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Critica AMLO suspensión del tramo 5 del Tren Maya

Hay sectores de la población desinformados dice AMLO

Cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 no se está considerando

Critica AMLO suspensión del tramo 5 del Tren Maya

“Un juez tiene que procurar la justicia”, expresa López Obrador al criticar la suspensión de un juzgado de Yucatán a las obras en el tramo 5 del Tren Maya.

“todavía no hay una notificación oficial” y acusa que hay una campaña en contra del proyecto financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos que utilizan a “pseudoambientalistas”.

Insiste el titular del Poder Ejecutivo que existe una campaña en contra del Tren Maya que impulsa recursos legales para frenar la obra.

El tramo 5 del Tren Maya no afecta cenotes ni ríos subterráneos, por eso los pobladores dieron su autorización, asegura el mandatario mexicano.

Ya me da mala espina, ya hay más ambientalistas que están llegando, expresa el Presidente al criticar a Calica y al exhibir un video de su recorrido por la zona afectada de Quintana Roo.

Afirma que el gobierno de EU financia a grupos que actúan en su contra, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Hay sectores de la población desinformados dice AMLO

López Obrador dice que hay sectores de la población muy desinformados, que se creen muy cultos y algunos hasta tienen doctorados: “son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor”. Mi trabajo tiene que ver con la pedagogía, soy dirigente y tengo que estar repitiendo para orientar y concientizar para cambiar mentalidades, declara.

El Presidente cuenta una anécdota y recuerda que cuando era jefe de Gobierno, en un discurso, una mujer en una camioneta de lujo le gritó: “Andrés Manuel, eres un naco”. Acusa que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se burló de los indígenas.

Están molestísimos los aspirantes a fifí por la transformación, ofrezco disculpas (…) no quiero que los jóvenes vayan internacionalizando ese pensamiento conservador de creerse más. Yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas, indica al expresar que no está de acuerdo con el lema de la UNAM: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 no se está considerando

Ha habido oposición a vacunar a menores de edad

López-Gatell afirma que el uso concreto de “esa posible cuarta dosis” contra COVID-19 no se está considerando de manera generalizada: “En México no tenemos como parte de política de vacunación un esquema de cuarta dosis y por recomendación médica se manda una cuarta dosis”.

Asimismo dijo que nunca ha habido oposición a vacunar a menores de edad: Hay una orden de la persona de mayor riesgo, como adultos mayores y personas con comorbilidades, a la de menor riesgo.

El subsecretario de Salud admite que personas de 12 a 17 años no se han acercado a recibir la vacuna contra el coronavirus. Refiere que el mecanismo Covax no ha puesto aún en oferta la vacuna específica para menores de 5 a 11 años.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López-Gatell dice que “es absurdo” lo que se informó de que Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la vacuna contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años y que el Gobierno federal eludió informar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.