Responde AMLO a Ricardo Anaya: "Si es inocente, que no se ampare ni huya".

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió las afirmaciones del político Ricardo Anaya, donde el panista señala que el actual presidente de México busca llevarlo a la cárcel con el objetivo de impedir que se convierta en candidato presidencial para 2024.

“No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, escribió AMLO desde su cuenta en Twitter.

Ricardo Anaya publicó esta mañana un video donde afirma que López Obrador lo quiere llevar a la cárcel y por lo tanto suspenderá su gira en los municipios de México. Aseguró que trabajará para desenmascarar a AMLO y para preservar sus derechos políticos. “La verdad está de mi lado y no te tengo miedo Andrés Manuel, no te vas a deshacer de mi”, sentenció.

"Andrés Manuel, no me voy a detener": Ricardo Anaya

Desde su cuenta en Twitter, el panista publicó un video donde dijo que Andrés Manuel López Obrador pretende llevarlo a prisión. Expresó que al presidente morenista le molestan sus críticas. Por lo que Anaya sentenció: “Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”.

Ricardo Anaya destacó los errores y fracasos que ha tenido la administración de AMLO: los niños con cáncer sin sus medicinas, la reforma eléctrica que destruye al medio ambiente y el aumento de la pobreza. “¿Saben qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa (acabar con la corrupción) resultó un fraude”, expuso el político.

Anaya asegura que "la verdad está de su lado"

El panista informó que desde hace un mes tienen todo listo para que comience un proceso en su contra, pero que el expediente estaba mal hecho, situación por la que alteraron la declaración de Emilio Lozoya. “La verdad está de mi lado y no tengo miedo Andrés Manuel, no te vas a deshacer de mi”, argumentó Anaya.

Agregó que estará fuera por una breve temporada, “Si me dejo, me va a quitar mis derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en tres años. Voy a presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos y en cuanto les gane, podrá reanudar mi recorrido por todos los municipios de México”, sentenció Ricardo Anaya.

