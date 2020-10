Respalda AMLO a grupo ICA para construir tramo del Tren Maya

Durante su gira por la Península de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un fuerte respaldo al Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa que está a cargo de la construcción de los primeros tramos del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de la cuarta transformación dejando en el pasado los conflictos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

Y es que según reporta el portal La Política Online la empresa que hoy dirige Guadalupe Phillis Margain tenía importantes contratos sobre la construcción del proyecto aeroportuario que surgió en la administración de Enrique Peña Nieto, pero este domingo el mandatario resaltó la empresa fue de las primeras que buscó un acuerdo con su gobierno que, en ese entonces, estaba por entrar.

"Yo quiero agradecerle a Guadalupe (Philis) porque fue la primera en visitarme al día siguiente en que se había hecho la consulta para informarme que ellos se ajustaban y aceptaban el resultado de la consulta, y eso nos ayudó muchísimo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la presencia de la Ejecutiva.

Respalda AMLO a ICA

ICA fue la primera empresa- continuó AMLO- que decidió participar para llegar a un acuerdo, a un arreglo, cancelar los acuerdos que se habían suscrito en el aeropuerto de Texcoco y facilitar que se resolviera el problema. Eso no se me va a olvidar. Todavía era yo presidente electo cuando sucedió este hecho importante. Por eso me da gusto que estén participando en este tramo y estoy seguro que van a cumplir en tiempo y forma, también con el presupuesto, sin ampliaciones, sin que cueste más.

Con el Presidente de #México, @lopezobrador_ supervisamos la obra del @TrenMayaMX Tramo 4 #Izamal-#Cancún, proyecto que detonará el desarrollo económico y generará más empleos para los yucatecos. Le reiteramos la importancia de apoyar a las familias afectadas por #Gamma y #Delta. pic.twitter.com/mpRQ3x0Rpm — Mauricio Vila (@MauVila) October 11, 2020

La empresa constructora ganó la licitación de manera directa para este contrato, un negocio crucial pues cabe recordar que la firma de la familia Quintana pasó duras crisis financieras que la llevó al borde la quiebra. Ahora, además de participar en el Tren Maya, su subsidiaria Fluor también participa en la obra de Dos Bocas.