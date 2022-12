Reprocha AMLO a Biden el "modito" de recibimiento a Zelenski | Cuartoscuro

Durante la conferencia mañanera celebrada en Chetumal, Quintana Roo, el presidente López Obrador manifestó su desacuerdo por la forma en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió en un tuit: “America welcomes you, Mr. President”, para darle la bienvenida a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski durante su visita al país del norte.

“Yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito, ¿cómo ´bienvenido a América´? Vamos a empezar por cambiar eso: es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú”, reprochó López Obrador, quien también recordó que en Europa se suele llamar América cuando solo se refiere a Estados Unidos y no al continente.

“Ayer mismo, llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: bienvenido a América. ¿Qué pasó presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos”, reclamó el tabasqueño.

Consideró que es necesario avanzar en cambiar esa situación y refirió la canción del mexicano Juan Gabriel: “Que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina Monroe de América para los americanos”.

Andrés Manuel recordó que Biden ha reiterado en varias ocasiones que los países de América deben tener una relación de igualdad, por lo que su publicación no le agradó y afirmó que el presidente Biden le dice constantemente "que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad”.

Te puede interesar: Gobierno de EU ordena retirar muro improvisado en Arizona

Es importante mencionar que el próximo 10 de enero del 2023 se llevará a cabo en Palacio Nacional la X Cumbre de Líderes de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, en la que se abordarán importantes temas como diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, migración y desarrollo, competitividad, salud y seguridad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.