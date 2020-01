Reportan DESAPARICIÓN de Vicente Fox; podría estar SECUESTRADO

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada tiene preocupado a más de un millón de personas, tras su desaparición repentina de redes sociales; algunos internautas, aseguran que el ex mandatario fue posiblemente “secuentrado”, pues no se sabe nada de él.

Si bien, Vicente Fox es uno de los políticos más activos por redes sociales, por el cual genera constante controversia por sus ocurrentes publicaciones a los temas abordados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), éste se reportó como desaparecido.

El ausentismo de Fox no pasaba de un par de días, sobre todo en periodos vacacionales, sin embargo, en esta ocasión ha acumulado más días, pues ya son dos semanas las que se ha mantenido sin actividad en Twitter.

La ratificación del T-MEC es una gran oportunidad para el país y la región más competitiva del mundo, sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la solución a los problemas internos de México, pero representa una oportunidad para tener certidumbre económica hacia el exterior. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 17, 2020

¿Dónde está Fox?

Como se recordará, las ausencias de Fox empezaron a notarse tras la detención de Genero García Luna, quien fue jefe de la Agencia Federal de Investigación en la administración de Fox y posteriormente, secretario de seguridad, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Tras su detención, Vicente Fox abandonó por completo sus redes sociales, lo cual ha sido criticado por lo usuarios, quienes aseguran que el ex mandatario teme sea detenido por presunta corrupción.

¿Está preso?

Usuarios en redes sociales manifestaron su preocupación por Fox, a quien cuestionaron por su desaparición repentina de Twitter, incluso, algunos afirmaron que el ex mandatario se encuentra preso.

¿Te moriste o te retiraste de #Twitter? O ya seguramente@lopezobrador_@SNietoCastillo @GobiernoMX hicieron su trabajo con encerrarte bajo prisión por #JuicioAExPresidentesEspero sea la últimaTambién se te juzgará en #PalacioNacional”, escribieron los internautas.

