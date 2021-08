Remueven parte de pulmón al gobernador de Hidalgo por secuelas de Covid-19

El gobernador del estado Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reveló que a causa de las secuelas que le dejó el Covid-19 le fue removido una parte del pulmón derecho, por lo que consideró que se debe establecer un Centro de Investigación para tratar y estudiar las consecuencias postcovid.

Desde la tribuna del Congreso del Estado durante la sesión solemne por el 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca, el funcionario advirtió que existe "una gran parte de las personas que han sido infectadas (que) me han referido que sufren secuelas”.

En ese sentido, reveló que él presentó algunas de las secuelas del Coronavirus, las cuales “van desde la pérdida de memoria, niveles inflamatorios y fibrosis en los pulmones, cerebro, corazón y vejiga difícil de quitar, yo mismo lo viví en carne propia".

¿Qué le pasó al gobernador de Hidalgo?

Omar Fayad se contagió de Covid-19 en 2020.

Fue en marzo de 2020 que el mandatario hidalguense dio positivo a la cepa viral. En la tribuna del congreso estatal narró que tras recuperarse de la cepa le detectaron unos tumores en los pulmones y en los ganglios. Según información de Excélsior.

El gobernador Omar Fayad señaló que en un principio se pensó que era cáncer; sin embargo, después de otros estudios lo descartaron. En una segunda evaluación resultó ser tuberculosis y se concluyó que fue parte de las secuelas del Covid-19.

“Me sometí a una operación donde me quitaron una parte del pulmón derecho muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que les llaman post covid, que no saben por qué salió". Ante esta situación, buscará crear un centro de investigación de consecuencias postcovid.

¿Quién es el gobernador de Hidalgo?

Omar Fayad fue víctima de las secuelas del Covid-19.

Omar Fayad Meneses nació en Zempoala, Hidalgo, el 26 de agosto de 1962, es un político mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue senador de la República de mayoría relativa por el estado de Hidalgo, donde presidió la Comisión de Seguridad Pública.

El gobernador de Hidalgo es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también cuenta con una Maestría en Seguridad Pública y Ciencias Sociales por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales.

