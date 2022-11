Relevo de la SCJN, con paridad de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de aplicar por primera vez el precepto de perspectiva de género, para designar a los candidatos a la presidencia del máximo tribunal del país.

“Fue precisamente la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien abrió el debate de la perspectiva de género, en el Poder Judicial de la Federación, al expresar su intención de ser la primera presidenta de la Suprema Corte.

“En el próximo proceso de selección se debe mantener en el máximo tribunal del país la visión progresista, acorde con el respeto a los derechos humanos y en concordancia con las obligaciones del Estado mexicano en el ámbito internacional”, consideró el abogado y Especialista en Compliance Penal, Moisés Segovia Tavera.

Y es que en diciembre inicia el proceso de transición para reemplazar a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se abre la oportunidad, consideró el especialista, para que “todas y todos” puedan externar su intención de estar al frente del Poder Judicial federal, cómo lo externo la ministra Piña Hernández.

“No me desagrada o veo que vaya en contra de las normas, que ella misma se haya propuesto como presidenta.

“Me parece que (la ministra Norma Piña) no tiene un compromiso político como lo tienen otras ministras y ministros que fueron nombrados por el presidente en este sexenio; entonces me parece una opción viable, me parece una opción prudente”, afirmó Segovia Tavera en entrevista con La Verdad Noticias.

También consideró a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como posible reemplazo de Zaldívar; sin embargo, Segovia Tavera destacó que todos los ministros “tienen la capacidad” para presidir la SCJN.

“El ministro Ortiz Mena me parece capaz. Todos tienen capacidad, la ministra Norma Piña lleva desde el 2015 en su cargo; creo que es una oportunidad importante para efecto de que lo prevea, porque además el ser presidente tiene sus implicaciones, pero siempre es un tema colegiado”.

Aseveró que el poder Judicial hace contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, por lo que el próximo presidente de la SCJN tendrá decisiones en el tema judicial en el Máximo Tribunal.

En cuanto a la paridad de género, consideró que hay equilibrio dentro de la Suprema Corte, por lo que, de ser electa una mujer, los cambios solo se verán reflejados en lo administrativo y nombramientos de manera directa, “porque debe de poner gente de su confianza”.

Al ser cuestionado sobre si una mujer que sea escogida como presidenta de la SCJN beneficiará el acceso de justicia de las víctimas de violencia de género, Segovia Tavera sostuvo que, en la actualidad, se trabaja bajo la perspectiva de género para resolver los casos.

“Cuándo se tiene que juzgar bajo perspectiva de género, desde mi experiencia lo han hecho de manera correcta y adecuada el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia. Los poderes judiciales estatales tendrán sus errores y situaciones que son perfectibles”, apuntó.