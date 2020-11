Regreso de Salvador Cienfuegos no es por impunidad: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard detalló la comunicación con el gobierno de Estados Unidos sobre caso del general Salvador Cienfuegos , y les externó respectivamente el descontento del gobierno de México por no haber sido notificados de la investigación y eventual detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Acompañado de Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería,Ebrard informó de su conversación con el embajador estadunidense Cristopher Landau y el fiscal de ese país William Barr . "El 21 de octubre sostuve reunión con Landau en la que le expresé verbalmente la sorpresa y descontento por no haber sido enterado con anticipación de la investigación contra Cienfuegos".

Y prosiguió: "El 26 de octubre sostuve conversación con el fiscal William Barr en la que le hice saber el descontento del gobierno de México por la investigación y detención" . "Basándome en el criterio de que tenemos una alianza contra la delincuencia organizada, no era para México entendible que siendo aliados no fuéramos notificados", señaló Marcelo Ebrard.

No es impunidad: Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard añadió que la decisión de la fiscalía estadunidense no es un acto de impunidad sino sino de respeto a México y a la soberanía del país, por lo que adelantó que Salvador Cienfuegos será investigado en México pues los delitos imputados, presuntamente, se cometieron en el país y no en Estados Unidos, por lo que no debería ser juzgado en el extranjero.

"Significa que las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse en los indicios dentro del ámbito de la FGR, tendrán que ser comprobados. Significa una decisión que vemos con simpatía y positiva. Significa que las bases que existen de cooperación materia seguridad habrán de mantenerse porque sólo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México", expresó Ebrard.

Ebrard explicó que el general Cienfuegos regresará a México, pues existe en el país una investigación en torno a los elementos de Estados Unidos. Adelantó que Estados Unidos lo traerá a México y la Fiscalía General de la República lo recogerá pues tiene una investigación basada en la realizada por el país vecino. El status con el que regresa Cienfuegos es de un ciudadano mexicano sin cargos en Estados Unidos, expresó el canciller.

