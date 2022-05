Regidora de Morena en Hidalgo se cambia al proyecto del PRI

Ante la presencia de Julio Manuel Valera Piedras, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la regidora Reyna Alicia Hernández Villalpando emitió un mensaje para dar a conocer que se suma al Partido Revolucionario Institucional y respalda el proyecto que encabeza Carolina Viggiano Austria, candidata de la Coalición Va por Hidalgo.

En su mensaje, la regidora de la capital hidalguense señaló que: “a lo largo de las últimas semanas he sido testigo del desarrollo de las campañas para renovar la gubernatura en Hidalgo y debo decir que el proyecto de alianza encabezado por Morena, que me permitió ser hoy regidora de la capital del estado, Pachuca, se ha alejado de las causas y de los ideales que yo defiendo y creo”.

Alicia Hernández abundo que la creciente descomposición social del país, la inseguridad, y el retiro de programas sociales por parte de Morena, han afectado a toda la sociedad en su conjunto, pero específicamente a las mujeres.

Regidora preocupada como mujer

“Como mujer me preocupa que cada vez estemos más vulnerables y expuestas, que las estancias infantiles hayan desaparecido y que no exista el abasto suficiente de vacunas ni medicamentos en las clínicas y hospitales, pero sobre todo que exista un ambiente autoritario y de división”.

Sostuvo que siendo leal a sus convicciones y tras reflexionar el actuar de los partidos políticos, se adhiere al priismo hidalguense y al proyecto de la coalición Va por Hidalgo.

“Después de una larga reflexión y congruente con mis convicciones, he decidido sumarme a un proyecto que me defiende, me representa y que comparte mis causas así como las de miles de hidalguenses, el proyecto del Partido Revolucionario Institucional, me sumo al PRI porque aquí en Hidalgo ha demostrado que está del lado de la igualdad de derechos, particularmente para mujeres, adultos mayores, indígenas y jóvenes”.

Dijo estar convencida de que es el momento de que Hidalgo tenga una gobernadora y reconoció en Carolina Viggiano, la mejor opción para lograr los mejores estándares de vida para toda la sociedad hidalguese.

Con lo anterior, se da muestra de que desde la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, se continúa trabajando en unidad en torno al proyecto de Carolina Viggiano Austria.

¿Cuál es el origen de Morena?

El 26 de enero de 2014, el movimiento certificó su Asamblea Nacional Constitutiva ante el Instituto Federal Electoral, cumpliendo con los requisitos que la ley le exigía para conformarse en partido político nacional. En esos mismos días, hace la solicitud formal ante el IFE para constituirse en partido político.

