Reforma eléctrica no será aprobada sin cambios como pide AMLO: oposición

Aseguraron que "no pasará" la Reforma sin antes tener modificaciones

Diputados y senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano que mismo que conforman el grupo de oposición confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por rechazar modificaciones a su iniciativa de Reforma Eléctrica y advirtieron que, si el proyecto no tiene cambios previamente, no será aprobada en el Congreso.

Al respecto, los legisladores enfatizaron que sus bancadas no aceptarán un documento que no asegure una verdadera disminución de tarifas y transición a energías limpias, y rechazaron ser calificados como “traidores a la patria” por el mandatario mexcano por oponerse a dicha legislación.

Debemos recordar que fue en la conferencia matutina del pasado viernes 25 de marzo misma que aquí en La Verdad Noticias te dimos a conocer que López Obrador solicitó a los legisladores que la reforma "debía" votarse sin modificaciones y que solo así se sabría si los diputados y senadores son representantes "del pueblo o de las empresas".

"Si esa es la posición autoritaria del Presidente, no pasará”: oposición.

Oficialistas y aliados buscan aprobar la #ReformaEléctrica sin escuchar las voces de expertos y sociedad civil; en el #GPPRD exigimos se incluya lo planteado en el parlamento abierto, no aprobaremos una reforma autoritaria, estamos listas y listos para defender a #México. pic.twitter.com/D5xcKd6mLl — Diputadas y Diputados Federales del PRD (@GPPRDmx) March 24, 2022

A través de sus redes sociales y ante medios, el líder en la Cámara Baja de Acción Nacional, Jorge Romero, indicó que “si la determinación del Presidente es que no se le mueva ni una coma, que se aviente en sus términos originales.

“Entonces, todas las voces que se han escuchado, todo el papel que se ha impreso con respecto a un parlamento abierto está siendo tirado a la basura. Todo ha sido una burla. Qué pena que el grupo parlamentario de Morena haya tenido la intención de construir una nueva iniciativa, pero otra vez deben obedecer abyectamente a su jefe”.

En ese mismo sentido, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del Sol Azteca en San Lázaro, señaló que la propuesta del ejecutivo federal a la que él no quiere que se le cambie “ni una coma”, no contempla la transición energética, no tiene los cómos para que disminuyan las tarifas del servicio eléctrico. “Pero hemos sido claros de que así no pasará esa reforma.

A esto mismo agregó que “Hemos sido claros al decir que choca con lo dicho durante esta semana por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que estaban abiertos a una discusión que tuviera como producto una nueva reforma mucho más benéfica para México, pero si esa es la posición autoritaria del Presidente, simple y sencillamente no pasará”.

Por su parte, el presidente del PRI y diputado de ese instituto, Alejandro Moreno, afirmó que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del grupo parlamentario del tricolor será en contra.

Indicó que para su partido, lo que se busca, además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el impulso a las energías limpias y que baje el precio de la luz para la ciudadanía.

¿Qué ventajas tiene la Reforma Eléctrica?

El Gobierno Federal ha asegurado que el beneficio más importante de la Reforma Constitucional a la industria eléctrica, será que las familias, los comercios y la industria pagarán menos en sus recibos de luz, debido a que habrá mayor diversidad de fuentes de generación, incluyendo gas más barato y energías renovables.

Sin embargo, esto ha sido sumamente cuestionado por los legisladores de oposición y los expertos ya que al revisar dicha propuesta, aseguran, no garantiza lo antes mencionado y además sigue enfocada en usar fuentes energía contaminantes y no renovables.

Incluso fue el mismo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quién calificó de "sucias" y "anticuadas" las tecnologías que promueve dicha reforma.

