Reforma electoral no pasará, dice Alito. Foto: jornada.com.mx

En el Palacio de San Lázaro, el día de mañana 29 de noviembre de 2022, se espera que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los del Partido Acción Nacional (PAN) voten en contra de la reforma electoral, más adelante te damos los detalles.

En La Verdad Noticias te revelamos que fueron los dirigentes nacionales de los partidos, Alejandro Moreno y Marko Cortés, quienes confirmaron que en la próxima votación dejaran claro que no están a favor de los cambios electorales que se pretenden hacer.

Hace poco te contamos que aprueba Morena en comisiones reforma electoral de AMLO, pero ahora, vamos a decirte qué pretende hacer la oposición ante los supuestos cambios a la ley electoral.

PAN y PRI se preparan para frenar reforma electoral

Alito. Foto: elfinanciero.com.mx

Fue para Grupo Fórmula que tanto el dirigente del PRI como el PAN dejaron claro en su entrevista por separado con Azucena Uresti que no dejarán pasar la reforma electoral, algo similar a lo que pasó con la que se tenía prevista en materia eléctrica el pasado abril de este año, ante esto, Alejandro Moreno, externó:

"Mañana nosotros ya hemos fijado el día de hoy en comisiones unidas la postura del PRI, del voto en contra de esa iniciativa de reforma…”

De ahí que agregó:

“... entonces el día de mañana en el pleno no pasará esa iniciativa."

Por otro lado, Marko Cortés, dijo:

"Absolutamente en contra, no nos prestaremos, no permitiremos que se debilite al INE, la democracia…”

Además, añadió:

“... nosotros creemos en la libertad de las personas para decidir su propio destino.”

Cabe señalar que Alejandro Moreno no estuvo a favor de la marcha de AMLO, ya que promueve la división y polariza a la sociedad, algo que no necesita México, pues lo realmente importante es que todos trabajen juntos, más no:

"... no retar a hacer marchas o contramarchas."

Te puede interesar: Layda Sansores expondrá un nuevo audio de Alito Moreno, interesa al SAT.

¿Cuántos años tiene Alito Moreno?

Tiene 47 años de edad, pues nació el 25 de abril de 1975 en San Francisco de Campeche, Campeche, México.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de milenio.com