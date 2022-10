Reforma electoral de AMLO destruye a la democracia, dice Movimiento Ciudadano

La propuesta de reforma político-electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que hoy se discute en comisiones unidas, tiene la intención de dar el control electoral a quien ostenta el poder político, declaró el senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Hoy empieza en la Cámara de Diputados el intento de una reforma electoral que es a todas luces regresiva", sentenció durante el foro internacional “El Futuro es Socialdemócrata”.

El político aseveró que esta reforma busca capturar al árbitro electoral, que "pretende mermar el pluralismo democrático, y que lo que intenta es volver a un pasado que creíamos superado, que es el control electoral por parte de quien ostenta el poder político".

MC acusa a Gobierno Federal de cancelar principios democráticos

El senador Clemente Castañeda.

Abundó en que el gobierno federal pretende desmantelar a las instituciones que garantizan la pluralidad y participación de diferentes actores políticos, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Una de las más graves contradicciones de este gobierno tiene que ver con la pretensión de cancelar la pluralidad", dijo.

Además de desmantelar institucionalmente las instituciones que sí funcionan en este país, y de "cancelar los principios democráticos”. También señaló que no hay forma de conciliar las decisiones del gobierno mexicano con una agenda mínima socialdemócrata.

“La Cuarta Transformación tiene de socialdemócrata, lo que mi abuelita tenía de astronauta, o sea, absolutamente nada”, refirió.

Explicó que en la política social aplicada por el gobierno federal hay una contradicción, ya que es electorera e insuficiente para reducir las desigualdades.

¿Qué busca la reforma electoral de AMLO?

Quienes están en el INE, actúan por consigna y no actúan como auténticos defensores de la democracia: AMLO

El presidente de México, AMLO, buscará una reforma electoral, así lo anunció durante su conferencia de prensa. El mandatario señaló que esto sería con la finalidad de reducir lo que llamó “gastos excesivos” del INE y para que no cuesten demasiado las elecciones en el país.

De acuerdo con López Obrador, quienes están en el INE, actúan por consigna y no actúan como auténticos defensores de la democracia: “Claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual INE, y que no cuesten tanto las elecciones, y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como lo hemos padecido”, mencionó el morenista.

