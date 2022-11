Reforma a fondo de emergencia será analizada sin prisas por el Senado

Senadores aseguran que se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de los mexicanos.

Ricardo Monreal, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ha asegurado que se realizará un análisis sereno de la minuta que avala la reforma que busca que se permita a la Secretaría de Hacienda tomar excedentes de los activos financieros.

“El Senado revisará con seriedad la minuta de la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Presupuesto, la cual permite realizar aportaciones adicionales al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y todos”, fue el mensaje de Monreal Ávila.

El senador dejó en claro que se realizará un análisis “sereno” y "sin prisas" de la minuta.

Dicho anuncio llega debido a la insistencia de los grupos de oposición del PAN y PRI, quienes consideran que el anuncio de Hacienda donde se advierte que no se usarán reservas de futuros pensionados del IMSS y el ISSSTE es insuficiente. Por tal motivo, ellos han pedido que se deje claro en la minuta que será analizada en los próximos días.

PAN y PRI se pronuncian en contra

Claudia Anaya ha mostrado su postura ante esta propuesta.

Por otro lado, la senadora Claudia Anaya del PRI declaró que la forma en que se manipula la información para presentar la propuesta es “maquiavélica”, esto en referencia a la tabla de Hacienda que habla sobre los Activos Financieros Internos en lo que va de 2022.

En dicha tabla se observa que los ‘Instrumentos No Monetarios en poder de residentes’ están integrados por Fondo de Ahorro para la Vivienda y el Retiro, que a su vez se divide en Vivienda e indica fondos del Infonavit y del Fovissste. En el concepto de Retiro podemos ver las acciones de las Siefores, en Banco de México y en Bono de Pensión ISSSTE.

Aunado a ello, el panista Damián Zepeda dejó en claro ante los demás senadores que considera que esta propuesta no es correcta: “No es correcto que el gobierno pueda tomar activos financieros como pensiones, vivienda, ahorro y demás para rellenar el Fondo de Estabilización que se gastaron irresponsablemente”.

AMLO asegura que hay “una mala interpretación” de la ley para el fortalecimiento del fondo de estabilización.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el presidente AMLO mencionó que su gobierno nunca pondría en peligro el ahorro de los trabajadores, esto en referencia a los rumores que aseguraban que los fondos de las afores serían utilizados por su gobierno tras reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Son puros inventos, ni que fuera Ernesto Zedillo… No es cierto, eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo, ¿quién fue el que creó las afores? Se crearon con Zedillo. No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores”, respondió Andrés Manuel López Obrador.

