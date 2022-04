Reforma Eléctrica: "Reseña de un caos"

Cobertura especial de La Verdad Noticias de la sesión de la Reforma Eléctrica

Luego de varios meses de discusión y señalamientos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de oposición, llegó el momento del debate de la Reforma Eléctrica en San Lázaro.

Desde las primeras horas del domingo, el ambiente de derrota se sentía entre Morena y sus aliados, el PVEM y el PT, que no contaban con las dos terceras partes de los votos que se necesitaban para avalarla.

En el salón de sesiones estaban 498 legisladores. Fue la bancada de Movimiento Ciudadano la primera en llegar, seguida de PRI, PAN y PRD, concretando así la asistencia total de los legisladores de oposición, dispuestos a rechazar la iniciativa.

La sesión inició 50 minutos más tarde de lo programado y primero se le tomó protesta a los legisladores suplentes de algunos diputados que habían pedido licencia. Después se ordenó un receso de 30 minutos, pero no sería la única pausa.

Al volver a sesionar, la legisladora morenista Andrea Chávez se confrontó con la panista Margarita Zavala y pidió que se excusara de votar debido a un presunto conflicto de intereses, ya que su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, colaboró con la empresa Iberdrola.

El caso tuvo que ser analizado y se llamó a un receso que se extendió por más de una hora. Al final, la petición no procedió.

Con una reforma en agonía, llegó el momento de los posicionamientos y fueron Jorge Herrera, Alejandro Moreno y Luis Cházaro, líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD, respectivamente, quienes recalcaron que la reforma no pasaría.

El punto más álgido de la discusión llegaría cuando el del PRI les dijo a los legisladores de Morena que estaban “moralmente derrotados”, situación que provocó el enojo de los legisladores oficialistas.

La sesión del domingo se extendió por más de 12 horas y participaron legisladores de todos los partidos, quienes mantuvieron los señalamientos y las consignas de “no pasará”, por un lado, y de “traidores a la patria”, por el otro.

Con la sesión aún vigente en San Lázaro y sabiendo que el resultado de la votación no favorecería a la Reforma Eléctrica, el presidente López Obrador anunció que había enviado una iniciativa para reformar la Ley Minera con la que buscará blindar el litio de los intereses privados.

¿Qué pasó?

Los diputados discutieron la iniciativa de Reforma Eléctrica cuyo objetivo era modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana. Fue rechazada con 223 votos de la oposición, 275 del bloque de Morena. Necesitaba 332, por que faltaron 2 diputados.

¿Quiénes?

A la sesión asistieron 498 diputados de los partidos Morena, PAN, PRI, PVEM, MC, PT Y PRD.

¿Dónde?

La sesión se desarrolló en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Puntos clave de la Reforma Eléctrica

La principal finalidad que tenía la Reforma Eléctrica que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador era fortalecer a la CFE, dándole prioridad como órgano nacional, por encima de empresas extranajeras.

Planteaba que por lo menos el 54 % de la electricidad que consumimos provenga de las plantas de la empresa pública (ahora se tiene un nivel de 38%, según el gobierno).

Quita a la Comisión Reguladora de Energia la facultad de otorgar los permisos para sociedades de autoconsumo.

En los artículos 25 y 28 constitucional contempla al litio ( mineral con que se fabrican las baterías de productos tecnológicos) como mineral estratégico y como propiedad de la nación, por lo que prohibiría la entrega de conseciones a privados para su explotación.

Los Protagonistas

Luis Espinoza Cházaro, coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“¡Rebélense, rebélense, voten en contra!” fue el llamado que hizo a los diputados de Morena, al anunciar que todo el voto del bloque opositor sería en contra de la Reforma Eléctrica.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“La patria no es la CFE, la patria no es el gobierno, la patria somos todos”, luego de asegurar que la Reforma Eléctrica no ayudaría a tener energías renovables ni reducirá los costos para los ciudadanos por lo que votarán en contra.

Gerardo Fernández Noroña coordinador del grupo parlamentario del PT.

“Quiénes están cavando su tumba política son ustedes, en esta jornada, en este momento, están entregándonos la presidencia de la república nuevamente en 2024”, aseguró luego de reiterar que sus votos serían a favor de la Reforma y acusó de traidores a los opositores.

Carlos Alberto Puente, coordinador del grupo parlamentario del Verde.

“Fracasamos, nos equivocamos al concederle a la SENER la oportunidad”, dijo asegurando que fueron “engañados con la Reforma Energética de Peña Nieto y que ahora respaldarrían la reforma propuesta por AMLO.

Alejandro Moreno coordinador del grupo parlamentario del PRI.

“¡Están moralmente derrotados! que les quede claro, su reforma no va a pasar, no va a pasar”, resaltó al reiterar que todos los diputados del PRI votarían en contra de la Reforma Eléctrica.

Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario del PAN.

“Muchos le apostaban a que la coalición de Va x México se iba a disolver, pues hoy les decimos que estamos más unidos que nunca” dijo al insistirque los panistas votarían en contra de la Reforma Energética.

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena.

“Se va a garantizar una transición hacia las energías limpias planeada y ordenada con la participación del sector privado, público y social y se conservaría la soberanía”, comentó al reiterar el apoyo de los legisladores de Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sólo pasa en México

VACÍA

La Cámara de Diputados avanzó con el debate de la Reforma Eléctrica sin Laura Fernández, hoy candidata del PRD y el Pan a la Gubernatura de Quintana Roo. Su suplenete no pudo ocupar su lugar porque ya era diputada. Santy Montemayor fue designada por el TEPJF en la lista de plurinominales del Partido Verde.

AUSENTE

La diputada sonorense del Partido del Trabajo perteneciente al distrito 2, Ana Laura Bernal Camarena, fue la única que no asistió a la sesión sin justificiación alguna. La ex modelo simplemente se ausentó y su falta quedó evidenciada en el tablero de votaciones en el salón de sesiones.

CONVALECIENTE

La legisladora del PRI, Norma Angélica Aceves García acudió en silla de ruedas y con oxígeno a la sesión en San Lázaro. La integrante de las Comisiones de Derechos umanos acudió en estas condicones ya que en días previos enfrentó un cuadro de neumonía.

TÓXICA

La bancada de MC protestó en contra de la iniciativa con máscaras antigases al considerar que es "tóxica" para el país. Afirmó que de ser aprobada se quemará 129 por ciento más carbín y aumentarán las emisiones de dióxido de carbono hasta en 65 por ciento, lo que se opone a la lucha contra la crisis climática.

PRIORIDADES

Marco Antonio Flores Sánchez, diputado de Morena y cantante no asistió porque tenía otro compromiso: ofrecer un concierto en EU con su "Banda Jerez". Solicitó licencia para separarse para el periodo del 15 al 19 de abril, por lo que al inicio de la sesión rindió proteta su suplente, Jeu Ramón Márquez.

CONFLICTO DE INTERÉS

Andrea Chávez pidió que Margarita Zavala se excusara de votar, acusando un conflicto de interés, ya que su esposo, el expresidente Felipe Cálderon colaboró con una filial de Iberdrola. "Mi esposo nunca ha trabajado en Iberdrola y las actividades de mi cónyuge no son determinantes para mis actividades".

CHAPULÍN

El legislador Andrés Pintos decidió dejar al PVEM minutos antes de iniciar la discusión. Como el Verde está aliado con Morena y el PT, el diputado fijó su postura clara de rechazo a la iniciativa y se sumó a Movimiento Ciudadano para votar en contra. Días atrás, el priista Carlos Aysa se sumó a Morena.

Timeline de la sesión de la Reforma Eléctrica.



8:30 El legislador Andrés Pintos del Verde se suma a la bancada de Movimiento Ciudadano.

9:00 Arriban los primeros diputados- bancada de Movimiento Ciudadano son los primeros

9:15 Legisladores del PAN, PRD y PRI ingresan al recinto

9:30 Llegan autobuses con manifestantes en apoyo a la Reforma Eléctrica

9:40 Arriban legisladores de Morena, PT y Verde al recinto.

10:00 Coparmex, Concamin y Canacintra fijan posturas contra la Reforma en sus redes sociales.

10:30 Se encuentran presentes la totalidad de los legisladores de oposición en el recinto de San Lázaro, ausencias de Morena, Verde y PT.

10:45 La sesión no inicia y el canal de congreso transmite en su lugar un programa especial de Covid-19.

10:50 Con 50 minutos de retraso inicia la sesión entre gritos y consignas.

11:10 498 diputados presentes, ausencias de 2 diputados de Morena, 1 del Verde y 5 del PT.

12:00 Toman protesta a legisladores suplentes de oposición.

12:10 Decretan receso de 30 minutos en la sesión.

12:20 Durante el receso Gerardo Ferández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y Mier salen del recinto para hablar con manifestantes.

12:30 Se reanuda la sesión y se confirma que Marco Antonio Flores, diputado de Morena se ausenta a la sesión por dar un concierto con su banda “Jerez” en Estados Unidos.

12:40 Previo al inicio de la discusión Andrea Chávez, diputada de Morena pide que Margarita Zavala se excuse de votar por presunto conflicto de intereses.

12:55 El diputado panista de Yucatán, José Elías Lixa pide continuar con la orden y avanzar a la discusión de la Reforma.

12:45 Decretan un nuevo receso y se confirma que hay 498 diputados en el pleno con las únicas ausencias de Ana Laura Bernal del PT y Laura Fernández del PRD.

1:30 Se reúne Sergio Gutiérrez Luna con diputados del PRI en la Junta Política previo a la discusión de la Reforma Eléctrica.

1: 55 Diputadas priistas acusan a Morena de alargar la sesión de la Reforma

3:05 Reanuda la sesión de la Reforma Eléctrica

3:30 Luis Chazaro, líder del PRD toma la palabra y fija postura de la oposición, votarán en contra de la reforma.

3:57 Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC fija postura de su bancada contra la Reforma.

4:11 Gerardo Fernández Noroña fija la postura del grupo parlamentario del PT.

4:30 Carlos Alberto Puente, fija la postura del grupo parlamentario del Verde.

5:00 Rafael Alejandro Cárdenas Moreno fija la postura del grupo parlamentario del PRI.

5:20 Jorge Romero Herrera, fija la postura del PAN.

5:45 Moises Ignacio Mier Velazco fija la postura de Morena.

6:15 Finaliza ronda de primera ronda de intervenciones.

6:20 Inicia segunda ronda de posicionamientos.

11:17 Finaliza segunda ronda e inician votaciones.

11:27 Concluye la votación con 275 a favor y 223 en contra.

