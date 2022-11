Reforma Electoral va: Segob

Por Raquel Fernández y Jorge de Luna

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó su gira por el interior de la República para visitar a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y adelantó que la reforma electoral estará lista antes de que termine el presente periodo de sesiones, el 15 de diciembre.

A unas horas de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario dijo que la visita a San Lázaro es para saber de los avances y explicó que sea reforma será consensuada por todos los partidos políticos.

"La reforma electoral va. Hay que escuchar la voz del pueblo. Imagínense ustedes, el 78% de los mexicanos quieren que haya", dijo.

El encargado de la política interna del país y de tender puentes con actores políticos y sociedad civil, dijo que no irá a la marcha de este domingo porque estará en Palenque en el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes, sentenció: “Se tiene que aprobar como la mandó el Presidente”.

Durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023, el funcionario aprovechó para arremeter contra Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente y Felipe Calderón, ex presidente de la República.

Comentó que ambos funcionarios aprovecharon para cobrar una dote matrimonial e incluso expuso que el expresidente de la República había sido el padrino de bodas de Ugalde.

Al preguntarle su opinión sobre los ataques entre sus correligionarios, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el senador Ricardo Monreal, el titular de Gobernación dijo que ese es un asunto entre particulares. "No me gusta el chisme”, respondió.

Te puede interesar: Marcha pro INE; ruta y convocantes

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram