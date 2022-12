Si no hay reforma electoral la democracia mexicana no estará en riesgo: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que cualquier reforma en materia electoral no puede darse a partir de voluntades que, aunque válidas, no llevan a un sistema democrático necesario en el país.

Al participar en el Seminario “Una Reforma Electoral para Todos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídica, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el funcionario descartó que la ausencia de una Reforma Electoral ante la cercanía del proceso electoral del 2024 no pone en riesgo la renovación del poder político en México.

“Si no hay una reforma la democracia electoral, la democracia mexicana en su dimensión no va a sufrir, no se va a poner en riesgo. Es mejorable lo que tenemos, sin lugar a dudas”.

Aunque dijo que podría darse en lo que a las reglas del juego se refiere, es decir, del ajuste y afinamiento del acceso al poder en las reglas de acción, pero siempre y cuando se cumplan tres condiciones que la propia historia del país ha puesto sobre la mesa.

La primera condición, explicó, debe aterrizar en el mayor consenso político posible para que todos los actores en cuanto a las reglas del juego electoral.

“Para disputar el poder político. Y la historia nos enseña que, cuando el consenso no prevalece, cuando hay un mayoriteo, sea en la definición de las reglas o en la definición de quienes arbitran en la competencia política, está gestándose un problema en potencia, porque con la falta de lealtad democrática que ha demostrado históricamente toda nuestra clase política, el que las reglas se impongan por una facción, aunque sea la mayoritaria, abre la puerta a que el día de mañana alguien diga que perdió por culpa de reglas que no eran justas, que nunca avaló”.

Segunda condición, comentó, es que las reglas del juego se hagan con datos ciertos y objetivos.

“En este proceso de reforma electoral saben cuántas veces se le ha pedido la opinión técnica, datos, diagnósticos a la autoridad electoral, valoraciones de cuál, desde el punto de vista de la operación electoral de qué cosas deberían mejorarse, ninguna (…) Nunca se le ha pedido una sola opinión, un solo dato a la autoridad electoral y, en cambio, el debate público está plagado de falsedades.

Para Lorenzo Córdova la tercera condición es la reforma sea para mejorar lo que se tiene.

“Nos han pasado 30 años construyendo un sistema electoral y mejorándolo poco a poco, hay mucho por hacer sin duda, todavía, pero creo que lo que ha sido la gran conquista, la gran solidez de un sistema electoral que ha llevado al INE y al IFE (…) a ser un punto de referencia en términos institucionales en el mundo”.

Al hacer un balance de los 8 años de vida del INE, dijo que en ese tiempo organizó 330 procesos electorales y destacó que en ningún se dio un conflicto postelectoral ni hubo una sola sentencia que no haya sido vencida por alguno de los actores políticos.

“Todas estas elecciones, han propiciado un grado inédito de alternancia en la vida del país, el 62 por ciento de alternancia es el resultado de estos procesos electorales; es decir, la probabilidad que hoy tiene un partido que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral que solamente una de cada tres y no hay una sola fuerza política que haya sido la beneficiaria exclusiva este fenómeno, una sola”.

Destacó que el partido que gobierno actualmente, Morena, es el instituto político que más se ha beneficiado de esta alternancia derivada de un proceso electoral organizado por el órgano electoral que preside.

“Pero también que ha sufrido la alternancia, pues Morena, también ha perdido elecciones, la siguiente ronda electoral, entonces no hay un solo partido que sea pues el beneficiario exclusivo que nos arroja este hecho”.

De acuerdo a su punto de vista, el Padrón Electoral siempre debería estar en manos del INE, más no del gobierno, pues éste brinda servicios públicos de alta calidad, como ayudar a la identificación de cadáveres de personas desconocidas o desaparecidas.

Córdova Vianello dijo que otro ejemplo de los resultados que ha dado el INE en estos ocho años y medio, fue el que tuvo que ver con la reelección de 2021, pues a pesar de la cuestión técnica y complejidad del sistema electoral, se dieron con rapidez, “la aceptación de los ciudadanos a participar con el línea para ser funcionarios fue la mejor elección que hemos tenido”.

El consejero presidente señaló que si pretende realizar la Reforma Electoral, ésta no debe dejar de lado los cinco pilares sobre los que se han construido la democracia electoral en México.

1.- Independencia y la autonomía de las elecciones, de las autoridades electorales, autonomía frente a los poderes, independencia frente a los intereses de un partido.

2.- Contar con un Servicio Profesional de Carrera

3.- Tener una estructura desconcentrada del INE (para brindar la credencial de elector y para saber cómo se mueve el narcotráfico en el país, conocer los puntos conflictivos y evitar que haya obstáculos en la instalación de casillas en los procesos electorales)

4.- El Padrón Electoral (el cual debe ser autónomo e independiente)

5.- Financiamiento público

El abogado especialista, en temas electorales, señaló que el debate por la Reforma Electoral en la últimas semanas se alejó del discurso conciliador y democrático y se optó por “la lógica de la violencia o la amenaza de la violencia”.

“Puede haber decisiones que no gusten, de hecho, hay decisiones que son absurdas”, apuntó.

Señaló que trata de imponer “malas reglas” pueden acabar propiciando decisiones que no serán las mejores, por lo que recomendó hacer modificaciones a las reglas pero para bien, aunque sin la amenaza de que “la aplicación de las reglas, que son producto del acuerdo político”.

Sin tapujos, el consejero presidente del INE recalcó que “tratar de instalar el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública, y más aún cuando viene desde el poder, me parece que es absolutamente peligroso, por no decir, incluso, delicado”.

Insistió en que las diferencias son normales en la disputa por el poder, incluso, los conflictos y la polarización en un momento político; sin embargo, la diferencia de las democracias de otros regímenes son los causes para que éstos se procesen de manera pacífica.

“Cuando la polarización se mezcla con intolerancia, cuando al de enfrente ya no se le ve como alguien con el que puedes tener todas las diferencias, pero al que le reconoces legitimidad para participar en la disputa por el poder, sino se le empieza a ver como un enemigo al que se le combate, con el que no tienes que sentarte, con el que no vas a negociar, entonces estamos sentando las bases narrativas que alimentaron, por cierto, algunos de los peores experimentos totalitarios de la historia reciente del mundo.

Finalmente, subrayó que México está viviendo un momento trascendental, y de cara a una discusión sobre la Reforma Electoral dijo esperar no sea un momento de ruptura, “sino al contrario, un momento de construcción y de solidificación de ese gran arreglo político que permitió que México dejará de ser un régimen autoritario”.

