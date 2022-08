Reforma Electoral, de la cabeza, no del estómago: INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que una Reforma Electoral para el país –como la que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador– debe ser producto de un análisis a conciencia y no de filias, fobias o rencores personales.

“Si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema electoral, va a servir para dinamitarlo”, dijo.

Córdova reiteró su postura de que en este momento no es necesaria una reforma electoral en México, pues afirmó que “hoy el sistema funciona y funciona bien”.

“Si hay una reforma, será bienvenida, pero no es indispensable; es decir, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay reforma electoral”, puntualizó.

Democracia corre riesgos: AMLO

La democracia en México corre riesgos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la democracia en México corre riesgos por las decisiones que toman tanto el INE como el Tribunal Electoral.

Señaló que estas instituciones no son imparciales y obedecen a intereses particulares y a la oligarquía y que responden al antiguo régimen.

“La democracia corre riesgo con ellos, pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram