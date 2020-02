Recula Morena en iniciativa para cobrar impuestos a herencias

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se desistió de impulsar una iniciativa con la que se pretendía establecer un impuesto a las herencias, y esta mañana aseguró que no tienen contemplado plantear nuevos impuestos.

Ayer viernes, Reforma publicó que en la agenda de trabajo de Morena se contemplaba una iniciativa para establecer impuestos a las herencias, una propuesta que ya había sido presentada en la legislatura pasada pero por diputados de Movimiento Ciudadano (MC), pero no se consolidó.

Según la publicación, la iniciativa que pretendía presentar Morena implicaría reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) relativas a la notificación de la convocatoria de remate, al plazo para la garantía del interés fiscal y para establecer un impuesto a la herencia.

El 4 de febrero, Morena notificó a la Mesa Directiva del Senado de la agenda legislativa correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones y al día siguiente, en la primera sesión, el pleno fue comunicado de la existencia de ese documento en el que incluían la iniciativa para el cobro de impuestos a la herencia.

Sin embargo, ayer, Monreal indicó que Morena no procesará iniciativa alguna sobre el particular, al tiempo que escribió en su cuenta de Twitter, “Afirmo que en el Grupo Parlamentario no hay ni habrá dictamen en tal sentido. Actuaremos siempre con responsabilidad, sin excesos”.

Hoy, un diario de circulación nacional publicó que Morena prepara una iniciativa sobre impuesto a herencias, lo cual fue retomado en redes sociales. Afirmo que en el Grupo Parlamentario no hay ni habrá dictamen en tal sentido. Actuaremos siempre con responsabilidad, sin excesos.

Niega Monreal la existencia de la iniciativa

Este sábado, publicó en su red social que en ningún momento tenían contemplado presentar la iniciativa ya que iría en contra del bienestar de los ciudadanos, por lo que reiteró que únicamente impulsarán reformas prioritarias para México.

“Cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de Morena se compone con la propuesta libre de sus integrantes. Se plantean hasta 500 temas, que se votan y acuerdan por mayoría. De éstos, se eligieron 17 como prioritarios para #México; ninguno sobre herencias o nuevos impuestos”, escribió.

Cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de Morena se compone con la propuesta libre de sus integrantes. Se plantean hasta 500 temas, que se votan y acuerdan por mayoría. De éstos, se eligieron 17 como prioritarios para #México; ninguno sobre herencias o nuevos impuestos.

