Recuerda Beatriz Gutiérrez a exiliado del franquismo

En el 94 aniversario de su natalicio, Ramón Xirau fue recordado por la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Uno de los muchos españoles que huyó de España por el franquismo y que eligió a México como segunda patria, fue Ramón Xirau.

Originario de Barcelona, nació un día como hoy pero de 1924. Se naturalizó mexicano en 1955. Aunque se le conoce más por sus estudios filosóficos, también fue estudioso de la poesía mexicana y aún, él mismo, fue poeta", recordó la también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigadora recomendó la lectura del poema "¡Oh, mirad!", de Ramón Xirau, de lo cual La Verdad Noticias tuvo acceso.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató polémica en Instagram tras responder un comentario donde una usuaria de esta red social le comentó que debería explicar más sobre su cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

Sin cargo público

“Me gustaría que hablaras más de lo que haces como presidenta del DIF Nacional. Gracias!!!” dijo la cibernauta.

Ante esta crítica, la académica puntualizó que ella no tenía ningún puesto público y, por ende, no fungía como parte del directivo de dicha institución.

“No soy presidente del DIF ni funcionaria pública”, argumentó Müller dentro de su publicación en donde se le observa al aire libre realizando senderismo en estos primeros días del año.

“que pena, hay tanto que hacer en este país y especialmente en el DIF, en los albergues. que pena, la considero inteligente y sensible... hay tanto que hacer en el DIF, los albergues y la gente que ahí trabaja, tan importante que es la infancia, los primeros años, hay mucho que legislar para las adopciones, hacer estudios y exámenes a la gente que está con los niños que llegan a los albergues!!! De verdad usted sería muy valiosa, por lo menos podría ir a ver, buscar gente adecuada para esos puestos... la niñez es el futuro y ellos no tienen la culpa de llegar ahí por las terribles decisiones y acciones de los adultos y menos estar en los albergues con gente que no ama su trabajo y profesión.”, destacó la usuaria @ofemedrano.

